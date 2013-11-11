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الدعوة السلفية تعتمد خطة لتنشيط دورات العلوم الشرعية بأسيوط

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الدعوة السلفية تعتمد خطة لتنشيط دورات العلوم الشرعية بأسيوط الدعوة السلفية تعتمد خطة لتنشيط دورات العلوم الشرعية بأسيوط

اعتمدت الدعوة السلفية بأسيوط خطة لتنشيط الدورات العلمية لطلاب العلم الشرعي للعمل علي ترسيخ العقيدة الصحيحة والمفاهيم المنضبطة بضوابط الشرع, ضمن فاعليات اللجنة العلميةالتابعة للدعوة السلفية .

وقالت الدعوة السلفية فى بيان لها إن الدورات تهدف لربط الدراسة الشرعية بأرض الواقع, والعمل علي رفع الكفاءات العلمية حتي يتسنى لطلاب العلم الشرعي الدعوة إلى الله علي بصيرة ومحاربة الأفكار الهدامة والمناهج المنحرفة.
> وأوضح البيان أن الدورات سيشارك فيها مجموعة من كبار علماء الدعوة السلفية بالصعيد حيث يقوم الشيخ عادل نصر عضو مجلس إدارة ومسئول قطاع الصعيد الدعوة السلفية شرح كتاب فتح المجيد, ويقوم الشيخ رضا ثابت بشرح كتاب سبل السلام, أما الشيخ محمد سيد عامرعضو مجلس الشوري للدعوة السلفية ومسئول جنوب الصعيد فسيشرح كتاب صحيح البخارى ، بالإضافة إلي مجموعة من الدروس التربوية.

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