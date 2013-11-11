التدخين أحد عوامل الإصابة بهشاشة العظام عند الرجال

يعد مرض هشاشة العظام من المشكلات الصحية شديدة الانتشار فى كافة أنحاء العالم، والتى لا تواجه النساء فقط بل الرجال أيضا، ومن هذا المنطلق قام الباحث رضا محمد جيلانى هلال، بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب بجامعة أسيوط، بعمل دراسة بعنوان "عوامل الخطورة فى مرض هشاشة العظام عند الرجال".

تم إجراء الدراسة على مائة رجل من الأصحاء والذين تتراوح أعمارهم ما بين ( 30 - 65) عاما من خلال رصد التاريخ المرضى الشامل للمشاركين مع التأكيد على نوع الوظيفة، عادة التدخين، عدد السجائر المدخنة، الأنشطة الحركية وتناول الوجبات الغنية بالكالسيوم من عدمه، وفحص شامل للمرضى مع قياس وزن المشارك وطوله وعامل كتلة الجسم له مع تحاليل معملية شاملة وأخذ عينات لتحديد نسبة الكالسيوم والفوسفور فى الدم، كما تم قياس كثافة العظم عن طريق جهاز الأشعة التليفزيونية على عظمة الكاحل للمشاركين.

وأظهرت نتائج الدراسة أن عدد المشاركين الطبيعيين (63)، وعدد المشاركين المصابين بهشاشة العظام (37)، وأن هناك علاقة سلبية بين عمر المشارك وكثافة عظمه، تزداد نسبة الإصابة كلما زادت عدد السجائر التى يدخنها المشارك، كما تزداد نسبة الإصابة كلما قلت الأنشطة الحركية والجسدية للفرد، كما تؤثر زيادة نسبة الكالسيوم والفسفور فى الدم فى زيادة نسبة الإصابة بالمرض.