فوائد الشاى الأخضر تبدأ بعلاج سرطان المرىء وتنتهى بالحفاظ على البشرة

الكثير من الفوائد نحصل عليها يومياً مقابل تناول كوب واحد من الشاى الأخضر بشكل يومى.

يوضح د. محمد عبد الغنى، دكتور التغذية، عدداً من الفوائد التى يحصل عليها الشخص الذى يتناول يومياً كوباً من الشاى الأخضر، حيث يؤكد على حرق السعرات الحرارية، مما يساعد على إنقاص الوزن بشكل ملحوظ، لذلك يفضل تناوله بشكل يومى بمقدار كوبين فى اليوم.

ويؤكد دكتور التغذية، أن الشاى الأخضر وقاية من الإصابة بسرطان المرىء، أما عن فوائده الخاصة بالبشرة فهو يساعد على تخليص البشرة من التجاعيد وعلامات الشيخوخة، ويقلل من أضرار الشمس التى تصيب البشرة بالكثير من المشكلات.

ويضيف أنه يساعد على الحماية من الإصابة بمرض الزهايمر أو فقدان الذاكرة، لذلك ينصح كبار السن بتناول مقدار كوبين من الشاى الأخضر صباحا ومساءً.