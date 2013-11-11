بالصور.. سيارة السيسي 2014 من فولكس تثير غضب انصار المحظورة

أثارت أنباء عن عزم شركة “فولكس فاجن” الألمانية إنتاج سيارة جديدة موديل 2014 باسم “سيسي”، استياء مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وتساءل “الربعاوية” عن توقيت إنتاج السيارة و تسميتها بهذا الاسم.

من جهتها، قالت جماعة ” أبطال رابعة ” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن صاحب الشركة يهودي الديانة، متعجبة من موقف ألمانيا الغامض مما أسموه بـ”الانقلاب على الشرعية”.

وانهالت التعليقات الساخرة من موقف جماعة الإخوان تجاه كل ما يتعلق ذكره بـ”السيسي”، فقال فرحات أفندي محدثاً الرئيس المعزول:”سيبك يا دكتور أمال يسموها مرسي عشان تعمل حادثة قبل ما تمشي”.

وقالت رشا عمارة – مؤيدة للفريق السيسي:”امال لو عرفوا إن قوة السيارة تقاس بـ”السي سي” وأبجدية اللغة الإنجليزية تغيرت و أصبحت A B CC D F ماذا سيفعلون؟

شبكةعيونالإخبارية

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