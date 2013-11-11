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أوباما يطالب السيسي بعدم نشر وثائق بيع أراضي سيناء التي وقعها المعزول

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أوباما يطالب السيسي بعدم نشر وثائق بيع أراضي سيناء التي وقعها المعزول أوباما يطالب السيسي بعدم نشر وثائق بيع أراضي سيناء التي وقعها المعزول

النهار

أكدت مصادر مطلعة لجريدة النهار، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصل هاتفيا بالفريق أول عبدالفتاح السيس وطلب منه نشر وثيقة بيع 40% من أراضي سيناء للفلسطينيين والتي كان قد وقع عليها الرئيس المعزول محمد مرسي إبان فترة رئاسته.
وطالب أوباما -وفقا للمصدر- ، بعدم نشر الوثيقة في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بثورة 30 يونيو، والتعامل مع عزل مرسي علي أنه عزل شعبي ونتيجة ثورة شعبية.
وأكد المصدر أن السيسي رفض طلب أوباما وأصر علي إعلان كافة الحقائق للشعب ونشر الوثائق في الوقت المناسب بعد انتهاء التحقيقات بها أمام القضاء

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