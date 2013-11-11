6 طرق لتكون حقيبة مكياجك على استعداد كامل للشتاء

إذا أردت اتباع نصائح المتخصصين العالميين لتكون حقيبة مكياجك غنيَّة بالأدوات التجميليَّة التي تمكِّنك من الاستعداد الكامل لفصل الشتاء، فستكونين أمام قائمة من النَّصائح والخطوات التي عليك اتباعها، وهذه النَّصائح تتمثَّل في ما يلي:

1. تعتبر عمليَّة التخلُّص من كافَّة مستحضرات التَّجميل القديمة الموجودة في حقيبة مكياجك هي أول وأهم خطوة نحو الجمال. ووفقاً لأقوال خبراء التجميل، فإنَّ المواد النشطة التي تحتوي عليها مستحضرات العناية بالبشرة، كالكريمات والسيروم، تفقد قوَّتها بعد حوالى عام من استخدامها؛ والأهمّ من ذلك أنَّ عنصر الحماية من الأشعَّة فوق البنفسجيَّة الموجود في معظم كريمات العناية بالبشرة يضعف ويقلّ تأثيره مع مرور الوقت، ممّا يجعل بشرتك بعيدةً كلّ البعد عن الحماية التي تقدِّمها لك تلك المستحضرات.

2. احصلي على الكريمات الغنيَّة بالموادّ المرطّبة، حيث يشير الخبراء إلى أنَّ البشرة تحتاج إلى الترطيب أكثر من ثلاث مرات يومياً مع ارتفاع درجة الرطوبة والجفاف. وإن لم تفعلي ذلك، فإنَّ بشرتك ستقوم باستخراج الترطيب المخزون في طبقاتها الداخليَّة، الأمر الذي سيجعل بشرتك شاحبة وجافة وخالية من الإشراق الذي تحتاجينه. لذا ينصحك "سيِّدتي نت" بالحصول على كريم جيد، ويناسب بشرتك، لتكون لبشرتك إشراقة يوميَّة.

3. قشِّري بشرتك بلطف، فقد تتعرَّض لانسداد بعض مسامها، بعد استخدام كريمات الوقاية من أشعَّة الشَّمس التي تعمل على مكافحة الأشعَّة فوق البنفسجيَّة الضَّارة في الشتاء. لذا ينصحك الخبراء بتقشير بشرتك بلطف، بمساعدة الفاكهة الطَّازجة، وسيكون قناع مكوَّن من البابايا أو الفراولة كفيلاً بتقشير بشرتك بلطف، ولطيفاً على البشرة، قبل النوم.

4. استعيني بالـ CC Creamبدلاً من الأساس؛ ففي فصل الشتاء أنت لست بحاجة إلى طبقات من الأساس لإخفاء الحبوب والنَّمش، لأنَّ كريمات التحكُّم باللون والتي تسمَّى بكريمات الـ CC قادرة على تحسين لون البشرة وتوحيدها تماماً، من دون الاضطرار إلى إثقال البشرة بكريمات الأساس الثَّقيلة.

5. تمتّعي برائحة العود؛ لأنَّ الرَّوائح الخفيفة كالأزهار والحمضيات تفقد جاذبيتها في فصل الشتاء، لعدم تناسبها مع هذه الأجواء. لذلك ينصح الخبراء كلّ سيِّدة بالحصول على زجاجة عطر برائحة العود والمسك والعنبر، كي تحصل على رائجة زكية تناسب الفصل.

6. غيِّري شكل أظافرك؛ فالأظافر التقليديَّة الطَّويلة المطلية بالألوان الفاتحة قد تكون أنيقة، ولكنَّ زمانها ولَّى وانتهى، وحان الآن وقت طلاء أظافرك بالألوان الداكنة، كالبني والأحمر والأسود والزيتي، مع تغيير شكل أظافرك إلى الشَّكل القصير.

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