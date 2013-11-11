محافظ مطروح يتفقد محطة القطار ومشاكل مشروع ابنى بيتك

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح بتفقد محطة سكة حديد مطروح بعد تعدد الشكاوى من سوء حالتها والشكل غير اللائق بالمحافظة وزوارها. و طالب المحافظ بسرعة عرض كافة التقارير الخاصة بمقترحات تطوير المحطة.

> كما تفقد مشروع ابنى بيتك خلف المستشفى بشارع علم الروم، وأصدر تعليماته بإزالة كافة التعديات على قطعة الأرض المخصصة لإقامة مستشفى دولى مع مخاطبة وزارة الصحة لإقامة سور حولها لمنع التعديات ، وتسوية الطريق الى مشروع ابنى بيتك ، ودراسة تخصيص مساحة من الأرض لإقامة رافع مياه نظرا لارتفاع مستوى الأرض بالمنطقة .

> كما كلف المحافظ رئيس مدينة مرسى مطروح عبد الغفار الملاح ومديرية الاسكان بالوقوف على كافة المشكلات المتعلقة بمشروع ابنى بيتك والانتهاء من تنفيذ وتوصيل كافة المرافق قبل شهر مارس القادم ،مع المتابعة الأسبوعية المستمرة وعرض تقرير مكتوب عليه كل خميس ، ومخاطبة الأوقاف لإقامة مسجد بالمنطقة ، والتنسيق بين رئيس الحى والشرطة لمنع أى تجاوزات أو مخالفات أمنية.

كما تفقد المحافظ حديقة راضى شرق المدينة وحديقة كليوباترا وطالب بالعمل على الاستغلال الأمثل لهما كمتنزهات وأماكن ترفيه للمواطنين طوال العام ،ومنع اى تعديات او تجاوزات مع دراسة تأجير كافتيريا كليوباترا وعرض كيفية وتكلفة تطويرها.

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