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جميلة بوحيرد : "إذا ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة سأنزل للشارع"

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جميلة بوحيرد : "إذا ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة سأنزل للشارع" جميلة بوحيرد : "إذا ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة سأنزل للشارع"

فيما وصف بأنه هجوم من "العيار الثقيل" قالت جميلة بوحيرد أيقونة الثورة الجزائرية، إنه إذا قرر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الترشح لفترة رئاسة رابعة سأنزل إلى الشارع وأتظاهر ضده، يأتى ذلك فيما لم يعلن بوتفليقة حتى الآن عن عزمه الترشح فى انتخابات الرئاسة القادمة من عدمه .
> وأضافت بوحيرد ـ فى تصريح أدلت به لمراسل صحيفة "القدس العربى" فى الجزائر ـ سأنزل إلى الشارع للتنديد ب" الأضرار التى لحقت الجزائر " ... ونددت بالفساد المستشرى معربة ـ فى الوقت نفسه ـ عن قلقها إزاء مستقبل الجزائر.
> وأكدت ان السياسة فى الجزائر تتعرض للتقويض وجبهة التحرير الوطنى الحقيقية لا وجود لها والحزب الآن فى أيدى غير امينة ... معربة فى الوقت نفسه عن استحسانها لأن الجزائر نأت بنفسها عن الأزمات الإقليمية .

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