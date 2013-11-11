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«جمعة»: لا تراجع عن ضم المساجد الأهلية لـ«الأوقاف» بدون عمالة

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«جمعة»: لا تراجع عن ضم المساجد الأهلية لـ«الأوقاف» بدون عمالة «جمعة»: لا تراجع عن ضم المساجد الأهلية لـ«الأوقاف» بدون عمالة

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الإثنين 11 نوفمبر 2013 14:25

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة إنه «لا نية لتراجعه عن قرار ضمه المساجد الأهلية إلى الأوقاف بدون عمالة»، رغم رفض مئات العاملين بالمساجد المزمع ضمها القرار.وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي أن القرار «يغلق بابًا واسعًا للفساد في وزارة الأوقاف».وكشف «جمعة» عن تحويل ملف فساد مالي إداري بوزارة الأوقاف إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيه.وأعلن وزير الأوقاف صدور قرارت بتخصيص نسبة من مشروعات الإسكان التي تقيمها الوزارة إلى العاملين بها من الأئمة والموظفين، وتخصيص نسبة 5% للمعاقين.وستبدأ وزارة الأوقاف، في تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، بحسب «جمعة» الذي أكد أن «أقصى أجر سيحصل عليه أكبر مسؤول بوزارة الأوقاف لن يزيد على 5 آلاف جنيه».وذكرت مصادر بوزارة الأوقاف لـ«المصري اليوم» أن عددا من مديري مديريات الأوقاف رفضوا القرار، من بينهم الشيخ جابر طايع مدير مديرية أوقاف الجيزة، ومديري مديريات الأوقاف بالسويس والمنوفية.وقال المعترضون في اجتماع مع الوزير قبل يومين: «إن هناك من صدرت لهم قرارات تعيين بالفعل، دون أن تدرج أسماؤهم بكشوف المرتبات منذ سنوات، وأإهم يعملون بالفعل في انتظار قرار الضم»، مؤكدين أن القرار سيفتح باب الإضرابات والاعتصامات لرفضه.

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