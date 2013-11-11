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«الخارجية الروسية»: تعاون وشيك مع مصر لتطوير العلاقات الاقتصادية والعسكرية

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«الخارجية الروسية»: تعاون وشيك مع مصر لتطوير العلاقات الاقتصادية والعسكرية «الخارجية الروسية»: تعاون وشيك مع مصر لتطوير العلاقات الاقتصادية والعسكرية
ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزراء خارجية ودفاع روسيا ومصر سيتوافقون خلال لقائهم القريب حول أسس تطوير العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والعسكرية والتقنية.ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية عن موقع الخارجية الروسية على الإنترنت، إنه سيتم النظر في شؤون تعزيز أطر التعاون الروسي المصري في مختلف المجالات السياسية والتقنية والعسكرية والاقتصادية.وقال البيان إن الزيارة تهدف إلى «الاتفاق على المجالات الرئيسية للعمل المشترك ومواصلة تعزيز تنسيق السياسات الخارجية، وتعزيز دينامكية الشراكة الثنائية بالكامل».تجدر الإشارة إلى أن وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيصلان إلى في زيارة تستمر يومين تبدأ الأربعاء المقبل.وصرح مسؤول رفيع المستوى في شركة «روس أوبورون أكسبورت» المتخصصة في تصدير الأسلحة والمعدات الروسية إلى الخارج، الجمعة الماضي، بأن روسيا مستعدة لتزويد مصر بالسلاح.  

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