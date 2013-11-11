منصور والسيسي يفتتحان مصنعا لإنتاج حامض الكبريتيك ومحطة لمعالجة الصرف بالفيوم

افتتح المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية والفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مصنعا لإنتاج حامض الكبريتيك المركز رقم ٢ ومحطة معالجة الصرف الصناعي بمجمع إنتاج الكيماويات التابع للقوات المسلحة بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم بمحافظة الفيوم.

حضر الافتتاح الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزراء البترول والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والكهرباء والزراعة والإعلام، وعدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الفيوم.

واستمع المستشار عدلي منصور إلي شرح من اللواء أركان حرب منير لبيب مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تناول أنشطة وإسهامات الجهاز والشركات التابعة له فى تحقيق الاكتفاء النسبي من الاحتياجات الأساسية للقوات المسلحة وطرح فائض الإنتاج للسوق المحلي والمشاركة فى دفع عجلة التنمية الشاملة للدولة من خلال العديد من مشروعات البنية الأساسية كشبكات الطرق والكباري والاتصالات وإنتاج الأنظمة البصرية والاليكترونية وأجهزة الرقابة ومعامل الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات .

كما تناول الشرح إقامة العديد من الوحدات الإنتاجية واستصلاح الأراضي والمشروعات الصناعية خاصة فى المناطق النائية والمنعزلة وفى جنوب الوادي وسيناء لتكون نواة لجذب الاستثمارات الزراعية والصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل ، إضافة إلي تنفيذ العديد من المشروعات لصالح قطاعات الدولة المختلفة بنظام الخدمة الوطنية تتميز بالدقة والسرعة فى التنفيذ وبأقل تكلفة ممكنة منها صيانة شبكات السكك الحديدية ومحطات تحلية المياه وحفر الآبار ومد خطوط المياه وتنفيذ أعمال النقل الاستراتيجي وزراعة وتوريد ٦٨ ألف طن قمح و١٠ آلاف طن ذرة سنويا لصالح هيئة السلع التموينية ، وإنتاج الخبز المدعم لمحافظات القاهرة الكبري والإسكندرية بطاقة ٣ ملايين رغيف يوميا لصالح وزارة التموين .

واستعرض اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة مكونات المجمع الذي يشكل قلعة صناعية كبري على مساحة ٥ آلاف متر مربع ويضم ٨ مصانع لإنتاج الشبة السائلة والصلبة والأسمدة والأحماض الصناعية والتى تم التخطيط لإنشائها على مرحلتين الأولي وتشمل مصنع الشبة السائلة والصلبة ومصنعا لحامض كبريتيك المركز بطاقة إنتاجية ١٥٠ ألف طن سنويا ومصنع سماد أحادي السوبر فسفات بطاقة ١٥٠ الف طن سنويا ومصنعا لسماد سلفات البوتاسيوم بطاقة ١٥٠ ألف طن سنويا.

وشملت المرحلة الثانية إنتاج مصنع للشبة السائلة رقم ٢ بطاقة ٢٠٠ ألف طن بالإضافة إلى مصنع للأسمدة المركبة بطاقة ١٥٠ ألف طن ومصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك بطاقة إنتاجية ١٠٠ أالف طن سنويا بما يساهم فى تلبية التوسعات العملاقة فى المجالات الصناعية والزراعية .

وأشار إلى دور الشركة فى تأمين احتياجات محطات تحلية وتنقية مياه الشرب بالقاهرة الكبري وباقي محافظات الجمهورية بنسبة ٦٠ ٪ من الشبة السائلة والصلبة وإنتاج مصانع الكلور التابعة للشركة بأبي رواش والتى تعمل بطاقة تصل إلى ٨٠ طن كلور يوميا، والمساهمة فى توفير ٥ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب من محافظات القاهرة الكبري والفيوم والمحافظات المجاورة.

> وأكد اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة أنه لم يتوقف إنتاج المصانع خلال الثلاث سنوات الماضية في حالات الانفلات الأمني في ثورة 25 يناير ولا 30 يونيو فإنتاج المصانع يخدم مياه الشرب وطلبات المستشفيات والرعاية المركزة وكان ولا يزال يغطى كل طلبيات المستشفيات بالجمهورية بإجمالي 56 مستشفى وكذا قطاع الإسعاف بالكامل بالقاهرة والجيزة ( 30 الف أسطوانة أكسجين لسيارات الإسعاف).

> وشاهد المستشار عدلي منصور والفريق اول عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا تضمن مراحل العمل بالمجمع وما يضمه من افتتاحات جديدة لدعم احتياجات القوات المسلحة والقطاع المدني .

> وقام الرئيس منصور والفريق أول السيسي بعمل جولة تفقدية لمصانع المجمع وافتتاح أحدث محطة لمعالجة الصرف الصناعي الناتج عن مصانع المجمع والتي أقامتها القوات المسلحة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وفقا لأحدث النظم والاشتراطات التى تتماشي مع المعايير البيئية لقانون البيئة وبما يضمن الحفاظ على البيئة المحيطة والحصول على مياه نظيفة يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها فى العمليات الصناعية وري المساحات الخضراء من المجمع وعدم الصرف نهائيا علي شبكة الصرف العمومية للمنطقة الصناعية بكوم اوشيم.

> كما قام المستشار عدلي منصور والفريق أول عبد الفتاح السيسي بافتتاح مصنع حامض الكبريتيك المركز رقم ٢ والذي يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلي ١٥٠ الف طن سنويا حيث تتم العملية الإنتاجية وصهر خام الكبريت والتى ينتج عنها درجة حرارة عالية تصل إلى ١٠٥٠ درجة مئوية تستغل فى تشغيل توربينة بخارية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة ٧ر٥ ميجاوات فى الساعة تكفي لتشغيل ٧٠٪ من مصانع المجمع الذي تدار جميع خطوات العملية الإنتاجية بداخله بواسطة شبكة للحواسب الآلية وغرف التحكم التى يعمل بها مجموعة من الكوادر المؤهلة من المهندسين والكميائيين المدربين تدريبا عاليا مع اتخاذ جميع إجراءات ضمان ومراقبة الجودة من خلال أحدث المعامل وأجهزة التحاليل.

> وفي نهاية الجولة ، قام الرئيس منصور والفريق أول السيسي بتفقد معرض لمنتجات شركة النصر للكيماويات الوسيطة والتى تساهم فى تلبية جزء من متطلبات القطاع المدني فى العديد من المجالات.