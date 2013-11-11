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تأجيل محاكمة السني لـ 13 نوفمبر للمرافعة

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تأجيل محاكمة السني لـ 13 نوفمبر للمرافعة تأجيل محاكمة السني لـ 13 نوفمبر للمرافعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي ، برئاسة المستشار عاصم الجوهري قضية إعادة محاكمة محمد السني أمين شرطة الزاوية الحمراء، بتهمة قتل المتظاهرين، وكذلك التظلم المقدم منه على قرار استمرار حبسه على ذمة القضية بعد أن ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بسجنه 5 سنوات لجلسة13 نوفمبر الجاري للمرافعة .

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من أمين شرطة قسم الزاوية الحمراء محمد إبراهيم عبد المنعم، الشهير بمحمد السني، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسوني بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات، بعد إدانته بالاشتراك في قتل 18 متظاهرًا وإصابة 3 آخرين يوم 28 يناير 2011، والذي عرف “بجمعة الغضب” خلال ثورة 25 يناير .

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