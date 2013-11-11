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وزير الطيران: عدد ركاب مطار القاهرة انخفض إلى 17 مليون مسافر مقارنة بعام 2011

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وزير الطيران: عدد ركاب مطار القاهرة انخفض إلى 17 مليون مسافر مقارنة بعام 2011 وزير الطيران: عدد ركاب مطار القاهرة انخفض إلى 17 مليون مسافر مقارنة بعام 2011

عبد العزيز فاضل وزير الطيران

قال وزير الطيران المدني عبد العزيز فاضل إن عدد الركاب في مطار القاهرة انخفض ليسجل 17 مليون مسافر مقارنة ب 27 مليون مسافر في 2011 متوقعا في الوقت نفسه أن تزداد أعداد الركاب في الفترة القادمة بعد توسعة مطار القاهرة وبناء مطار جديد في برج العرب.

ولفت فاضل خلال مؤتمر الـ”يورومني” اليوم  الاثنين  إلى إنه سوف يتم تشغيل فندق جديد بمطار القاهرة مكون من 350 غرفة وهذا يدعم استخدام مطار القاهرة كنقطة إرتكاز “ترانزيت” مضيفا أنه يتم حاليا دراسة شراء الطائرات بدلا من استئجارها.

وأوضح أنه يتم حاليا التواصل مع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطيران ، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة للعمل على زيادة الانتقال الداخلي باستخدام الطيران، وأن الوزارة تعمل على تطوير أدوات الاتصال للعمل على تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران.

وقال فاضل إننا نقوم حاليا بضخ استثمارات في قطاع الطيران تصل إلى 6 مليارات جنيه منها مشروعات فندقية للاستعداد لاستقبال السائحين، فضلا عن أنه يتم حاليا دراسة استغلال مساحة 10 ملايين متر مربع بالأرض المحيطة بمطار القاهرة .

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