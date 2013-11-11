إخوان يهاجمون ندوة سينمائية مصرية في باريس

قال المخرج السينمائي أحمد عبد الله في مداخلة هاتفية مع برنامج مانشيت على قناة أون تي في أن ندوة كانت مخصصة لمناقشة الوضع الحالي للسينما المصرية كادت أن تتعرض للإلغاء بسبب هجوم من عناصر إخوانية تقيم في باريس على المنصة التي ضمت أيضا المخرج كمال عبد العزيز ود.ماجدة واصف .

وأكد عبد الله للإعلامي جابر القرموطي بعد دقائق من انتهاء الندوة أن تلك العناصر هي نفسها التي هاجمت ندوة الأديب علاء الأسواني الشهر الماضي في معهد العالم العربي، حيث تم استدعاء وجوه الذين هاجموا ندوة الأسواني ونجحوا في افشالها ومقارنتها بالذين حضروا ندوة اليوم، واستخدامهم للتكتيك نفسه وهو الجلوس في أنحاء متفرقة من القاعة، وبمجرد بدء النقاش البعيد تماماً عن السياسة يتم طرح الأسئلة الخاصة بالوضع في مصر ويطالبون المنصة بإعلان رفضها لما يجري أو التعدى عليها، ليرد عليهم كمال عبد العزيز رئيس المركز القومي للسينما بأن ما جرى في 30 يونيو سيظل ثورة شعبية مهما رفض البعض ذلك.

وأكد أحمد عبد الله للقرموطي أنه دخل في نقاش جاد مع المحتجين وقال لهم أنه أيضاً يرفض الحكم الديكتاتوري لكنه غير مستعد للقول بأن البديل كان استمرار الرئيس المعزول محمد مرسي مما فتح مجالاً للحوار مع الغاضبين ومنع افساد الندوة .

واعتبر أحمد عبد الله خلال المداخلة التي جرت مساء الأحد ما جرى دليلاً على أن هناك مخطط من مجموعات معينة لافساد أي احتفالية فنية وثقافية مصرية في أوروبا .

من جهة آخرى ينتظر عبد الله بدء العرض التجاري لفيلمه الثالث فرش وغطا يوم الأربعاء 20 نوفمبر الحالي من خلال 6 شاشات في القاهرة والإسكندرية.

وفاز فرش وغطا منذ أيام قليلة بـجائزة “أنتيجون الذهبية ” لأفضل فيلم روائي في مهرجان مونبلييه لأفلام البحر المتوسط في فرنسا الذي انتهت فعاليات دورته الـ 35 في 2 نوفمبر.

وتزامن ذلك مع ختام الدورة الـ 7 من مهرجان أبوظبي السينمائي، والذي شارك بها الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في نفس التوقيت.