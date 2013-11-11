بالفيديو - إبرا ونيمار ينافسان فاتنة فرنسا على جائزة أفضل هدف في 2013

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل هدف في عام 2013 والتي تحمل اسم الأسطورة المجرية الراحلة "بوشكاش".

وضمت القائمة 10 أهداف سُجلت خلال أواخر 2012 والعام الجاري.

وتصدر القائمة زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان، والبرازيلي نيمار دا سيلفا صفقة برشلونة هذا الصيف.

فيما لم يظهر الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجمي برشلونة وريال مدريد في القائمة.

ويتنافس على الجائزة أيضا لاعبتين من فرنسا وآستراليا.

وتنتظر الفيفا تصويت الجماهير لاختيار الهدف الأفضل من بين الأهداف العشرة، قبل الإعلان عن الفائر في حفل جوائز الفيفا بزيورخ يوم 13 يناير 2014.

1- زلاتان إبراهيموفيتش

سجل إبرا واحدا من أفضل أهدافه مع منتخب السويد في مرمى إنجلترا في مباراة ودية في نوفمبر 2012 من ركلة مزدوجة خلفية من خارج منقطة الجزاء.

2- باناجيتوس كونيه

سجل صانع الألعاب اليوناني هدفا أكروباتيا رائعا في مرمى نابولي في الدوري الإيطالي في ديسمبر 2012.

3- نيمار دا سيلفا

افتتح نيمار أول أهداف بطولة كأس القارات بتسجيل هدف رائع لمنتخب البرازيل في مرمى اليابان من تسديدة على الطائر من خارج منطقة الجزاء.

4- أنطونيو دي ناتالي

سجل دي ناتالي مهاجم أودينيزي المخضرم هدفا رائعا لفريقه في مرمى كييفو في الدوري الإيطالي في أبريل 2013 من تسديدة على الطائر من زاوية مستحيلة.

5- بيتر أنكيرسن

سجل نجم فريق إيسبيرج الدنماركي الشاب هدفا رائعا لفريقه في أغسطس 2013 بتسديدة من زاوية مستحيلة.

6- دانييل لودينا

سجل لودينا نجم باتشوكا المكسيكي هدفا رائعا لفريقه من قبل منتصف الملعب في يوليو 2013 مستغلا تقدم حارس تايجرز.

7- نيمانا ماتيش

سجل ماتيش واحدا من أجمل أهداف بنفيكا الموسم الماضي في مرمى بورتو في يناير 2013، مطلقا تسديدة على الطائر بعدما تهيأت الكرة له برأس زميله.

8- خوان مانويل أوليفيرا

سجل أوليفيرا لاعب ناوتيكو البرازيلي هدفا رائعا بتسديدة "لوب" على الطائر سكنت شباك سبورت ريسيفه في أغسطس 2013.

9- لويزا نسيب

سجلت فاتنة ليون الفرنسي صاحبة الأصول الفرنسية هدفا جميلا لفريقها في مرمى سانت إيتيان بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في مارس 2013.

10- ليزا دي فانا

سجلت نجمة منتخب آستراليا هدفا رائعا لفريقها سكاي بلو من ركلة مزدوجة خلفية في يونيو 2013.