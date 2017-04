Katy Perry تتغلب على Miley وTaylor وSelena في جوائز MTV

بعد عروض رائعة، قدمتها النجمة العالمية Miley Cyrus على المسرح، تمّ الإعلان عن الفائزين بجوائز MTV للموسيقى الأوروبية لعام 2013.

وقد حصل النجم العالمي Eminem على الجائزة الرئيسيّة لكونه رمزاً لهذه الموسيقى، فيما حصل بعض الفنانين على جوائزهم غيابياً لكونهم في جولات عالمية، ولم يحضروا الاحتفال مثل Beyonce وJustin Bieber، حسب ما ذكر موقع "usmagazine" الأمريكي.

وقد حصلت Katy Perry على جائزة أفضل أنثى "Best Female"، متغلّبة بذلك على منافساتها Miley Cyrus و Selena Gomez وTaylor Swift، فيما حصل Justin Bieber على جائزة أفضل رجل "Best Male" ليتغلب بذلك على Jay Z وJustin Timberlake و Bruno Mars وEminem.

والجوائز بالتفصيل هي على الشكل التالي:

Best Video: "Wrecking Ball," Miley Cyrus

Best Live: Beyonce

Best Pop: One Direction

Global Icon: Eminem

Worldwide Act: Chris Lee

Best Male: Justin Bieber

Best Electronic: Avicii

Best Rock: Green Day

Best New: Macklemore & Ryan Lewis

Best Female: Katy Perry

Best Alternative: 30 Seconds to Mars

Best Hip-Hop: Eminem

Best Song: "Locked Out of Heaven," Bruno Mars

Biggest Fans: Tokio Hotel

Best Look: Harry Styles

Best UK & Ireland Act: One Direction

Best Push: Austin Mahone