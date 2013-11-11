حصرياً: كلمات أغنية "استفزيني" لكاظم الساهر قبل إطلاقها

استطاعت "سيدتي نت" الحصول على كلمات أغنية القيصر كاظم الساهر الجديدة التي ستنطلق قريبًا بعنوان "استفزيني"، وتنشرها حصريًا.

وكانت "سيدتي نت" كشفت قبل أيام عن أول عمل مشترك بين كاتب القصيدة والقيصر. يذكر أن القصيدة من كلمات الشاعر السعودي عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح.

إستفزيني

مرّدي فيني جبيني

واشهري سيف الأنوثه

وجرديني

من قناعٍ كان خلفه ألف وجه

مرجحيني

بين إيه .. وبين لا

وحوليني لأسئله .. مالها عندك جواب

فلسفيني .. يا ثواب .. و يا عقاب

و خلصيني من الأنا

-

إنتي الأنثى الوحيده

ووحدي أنا .. كل الرجال

إنتي اللي .. ما يقال

.. إنتي لو قلتي لي إبعد

أسمعها في قلبي .. تعال

زلزليني ..

.. واثبتي للكون كله

إنك اعظم من تمرّد

.. اسبقيني

واسبقي إحساسي و ظله

ووطّني احساسٍ تشرّد

واكسريني.. إكسريني.. لو لقيتي مرايتك

-

حبيبتي سلّمت

مدّي حنينك و صافحي صادق حنيني ..

واستفزّي كل ذرة عقل فيني ..

بحزن أنا لو متّ

وببكي أنا لو متّ

وبموت انا لو متّ

بعثريني فيك .. و اجمعيني فيك

وافرضيني قيد في يديك و يديني

واكسريني.. إكسريني.. لو لقيتي مرايتك

-

إبعديني

وحرّمي فيني الوصال

وحلّليه.. وأُوصليني

إبعديني

وابني في قلبي اُلمحال

واهدميه .. وإسكنيني

.. حرّري نفسك من قيود الحدود

وحرريني

.. وكوّني إحساس ثالث

يحتويك .. و يحتويني

..وناظريني

.. ناظريني

ما في غيري مرايتك