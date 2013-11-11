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فلاح يقتل حماته انتقامًا من زوجته بالمنيا

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فلاح يقتل حماته انتقامًا من زوجته بالمنيا فلاح يقتل حماته انتقامًا من زوجته بالمنيا

صورة أرشيفية

تلقي مأمور مركز شرطة بني مزار بلاغاً من عمليات النجده بوصول “نقطه محمد حسب النبي” 60 سنة ومقيمة بقرية أعطو “جثه هامده “.

وكشفت تحريات البحث الجنائي قيام همشيري مهدي محمد 28 سنه فلاح بقتل المجني عليها إنتقاماً من زوجته أمل محمود عبد الغني 25 سنه ربة منزل لسابقة قيامها ًبقتل أبنة شقيقه بسبب خلافات عائليه وإعتقاده بأن حماته كانت سبباً في ذلك.

حرر عن الواقعه المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأتخذت التدابير الأمنيه اللازمه بالقرية منعاً لوقوع أية تداعيات وأخطرت النيابه العامه للتحقيق.

 

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