السورية توقف رحلاتها إلى القاهرة لمدة 4 شهور

قررت الخطوط الجوية السورية إلغاء رحلاتها ما بين القاهرة وكل من حلب ودمشق لمدة 4 أشهر ابتداءً من أمس وحتى 23 مارس القادم .

تلقت سلطات الطيران المدني ومطار القاهرة إخطارًا من الخطوط الجوية السورية يفيد بتوقف رحلاتها بين سوريا ومصر لمدة 4 شهور نظرًا للظروف الأمنية والأحداث التي تشهدها سوريا حاليًا ، وبهذا القرار تتوقف وسيلة الانتقال الجوي بين مصر وسوريا خاصة أن مصر للطيران كانت قد أعلنت منذ عدة شهور إيقاف رحلاتها أيضا بين البلدين حفاظًا على الطائرات والركاب نظرًا للمعارك الدائرة هناك وفي بعض الأحيان تدور بالقرب من المطارات .