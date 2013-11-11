شيخ الأزهر يلتقى الرئيس الفلسطيني بمقر المشيخة

اجتمع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر بمقر المشيخه اليوم الإثنين والرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر.

وتم خلال الإجتماع بحث تطورات القضية الفلسطينية وجهود المصالحة بين ابناء الشعب الفلسطسني وما تتعرض له الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني من انتهاكات اسرائيلية.

كما تم خلال اللقاء استعراض الدور الذي يقوم به الأزهر خلال المرحله الحالية وفي ظل التطوارت التي تشهدها مصر، ودوره لتحقيق التوافق الوطني، وما يمكن أن يقدمه الأزهر للشعب الفلسطيني ولتحقيق المصالحه الفلسطينية .

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس الفلسطيني مؤتمرا صحفيا لإستعراض نتائج لقائه مع الإمام الأكبر .