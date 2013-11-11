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استوحي إطلالتكِ في السهرات من النجمة Nicole Scherzinger

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استوحي إطلالتكِ في السهرات من النجمة Nicole Scherzinger استوحي إطلالتكِ في السهرات من النجمة Nicole Scherzinger

تبدأ حيرة كل سيِّدة عندما تتلقَّى دعوة لحفل زفاف إحدى صديقاتها فتنطلق في رحلة البحث عن الفستان المناسب، والتنقُّل بين صور إطلالات النجمات لتجد التصميم وتسريحة الشَّعر المثاليَّة لتبدو في إطلالة أخَّاذة في السَّهرة.
في هذا الموضوع، نعرض لكِ صوراً لإطلالات النجمة Nicole Scherzinger التي تتألَّق كل أسبوع على مسرح "X Factor" بنسخته البريطانيَّة بأجمل الإطلالات المناسبة لسهراتكِ الراقية، حيث ستجدين ما يلفت انتباهكِ في إطلالاتها، فهي تحرص على التنويع بين الألوان المختلفة والتصاميم الأنيقة، ولكنَّ أناقتها لا تقتصر على اختيار الفستان المناسب إنَّما تمتد إلى اختياراتها المثاليَّة لتسريحات الشَّعر المتجددة والماكياج الجميل.
تنجح Nicole Scherzinger في أن تبهرنا في كلِّ إطلالة لها، فليس من الممكن أن نراها تطلّ بلوك ممل أو اعتياديّ.
شاهدي إطلالاتها في الصُّور أعلاه، ودعيها تلهمكِ لتتألَّقي بأجمل الإطلالات في سهراتكِ.

 

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