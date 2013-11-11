أفكار جديدة لعباءتك هذا الشتاء

تمتلك السيدة في السعودية والخليج أكثر من عباءة واحدة في خزانتها ، من بينها عباءات مناسبة لفصل الشتاء البارد بخاماتها وتصاميمها . و في المجموعة الجديدة لخريف وشتاء 2013 من المتحجبة شاهدنا أجمل ما قدمت الدار من العباءات التي تتماشى مع الأجواء الشتوية .

المخمل هو خيار السيدات الأول عند اختيار العباءة الشتوية وقد شاهدنا العديد من العباءات المزينة بتفاصيل أنيقة من المخمل في هذه المجموعة .كما كان اللون الأسود بطبيعة الحال هو الأبرز في معظم العباءات فيما عدا بعض القطع التي ظهر فيها اللون الأبيض واللون البني بشكل بسيط جداً .

دعي أناقتك تدوم طوال العام وتألقي بعباءات شوية رائعة من المتحجبة .كوني متألقة في الشتاء بالعباءة المناسبة من المتحجبة.

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