اعتصام العاملين بـ"محلى الدلجمون" اعتراضا على إقالة رئيس الوحدة

نظم العشرات من العاملين بالوحدة المحلية لقرية الدلجمون، التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، اعتصاما أمام مقر الوحدة، ظهر اليوم، وأغلقوا أبوابها فى وجه المترددين عليها، اعتراضا على قرار محافظ الغربية اللواء محمد نعيم بإقالة محمد صبحى الطباخ من منصبه كرئيس للوحدة.

وقال المعتصمون، إن قرار المحافظ أوضح أن الإقالة من أجل مصلحة العمل، فى حين أنه القرار تعنت واضح ضد رئيس الوحدة، وهو ما لا يقبلونه، مؤكدين أن مصلحة العمل تحتم بقاء رئيس الوحدة فى منصبه.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية بالمحافظة وقوة من مركز كفر الزيات لمقر الاعتصام، فى محاولات لإقناع المعتصمين بالعدول عن إغلاق الوحدة.

>