هل تعتزل لميس التمثيل لأجل ابنتيها؟

لم يكن رفض الممثلة التركية توبا بيوكستون المعرفة عربياً باسم "لميس" لمسلسل "مال أسود وعشق كاذب" الذي كان من المقرّر أن تشارك فيه إلى جانب الممثل آنجين أكيوريك الشهير بكريم، مجرد رفض لدور عادي، إذ تردّد أنّ لميس كانت ستتقاضى عنه مبلغ مليون وربع مليون دولار أمريكي.

وكانت لميس قد كتبت على صفحتها الخاصة على "تويتر"، تغريدة برّرت فيها اعتذارها عن المسلسل الذي ستلعب بطولته جانسو ديري بديلة عنها، وجاء في التغريدة: أريد التفرغ قليلاً لعائلتي وقضاء فترة ممتعة طويلة معها بعد غيابي عنها فترة طويلة خلال تصويري مسلسلي الأخير "20 دقيقة".

لميس الذي لعبت أدوار بطولة في مسلسلات ناجحة، توّجت نجاحها الدرامي بمسلسل "بائعة الورد" بزواجها من بطله الثاني الممثل أونور صيلاك الشهير برأفت، بعد قصة حب بدأت سراً خلال تمثيلهما معاً في مسلسل "عاصي"، حيث تزوجا في السفارة التركية في باريس، ثم رزقا بتوأميهما مايا وتوبراك البالغتين من العمر عامين فقط.

وجاء نجاحها الكبير في مسلسلها الأخير "20 دقيقة" الذي شاركها بطولته إيلكر أكسوم ليجعلها الفنانة الأكثر طلباً فنياً، وبلغ رصيدها الفني 10 مسلسلات و5 أفلام سينمائية، لتقرر التفرغ لتربية ابنتيها أقله في الوقت الحالي.

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