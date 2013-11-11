طرق دبي تصدر دليلين لاستخدام المترو والسلامة المدرسية بلغة (برايل)

اعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن اصدار دليلين بلغة المعاقين بصرياً (برايل)، الاول دليل استخدام مترو دبي بلغة المعاقين بالتعاون مع جمعية الامارات للمعاقين بصرياً، والثاني دليل السلامة المدرسية لتوزيعه على الطلاب المكفوفين في المدارس، وتم إعداده بالتعاون مع مؤسسة (تمكين) احدى مؤسسات هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وقال سعادة مطر الطاير رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي للهيئة إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للمبادرة الكريمة التي اطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي (مجتمعي... مكانٌ للجميع) الرامية إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020، عبر دعم وتعزيز الجهود الحالية للإمارة في مجال تمكين ذوي الإعاقة، وضمن إطار جامع يساهم في تعزيز فاعلية المشاريع والمبادرات القائمة واستحداث المزيد منها وفق رؤية ترمي إلى تعظيم مشاركة وإدماج هذه الفئة المهمة في المجتمع، وإيجاد مسارات عمل جديدة يمكن من خلالها تذليل كافة العراقيل التي قد تعترض طريق انخراط ذوي الإعاقة بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.

وأكد الطاير التزام هيئة الطرق والمواصلات ببنود القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، في شأن حقوق ذوي الاعاقة، والذي تنص المادة رقم (25) منه على ضرورة أن تتوفر في الطريق والمركبات العامة ووسائل النقل البري والبحري المواصفات الفنية اللازمة لاستعمال وحاجة المعاق، حيث تقدم الهيئة حزمة واسعة من الخدمات للمعاقين بمختلف فئاتهم، كما ان مختلف وسائل النقل الجماعي التابعة للهيئة روعي في تلبية احتياجات ذوي الاعاقة.

وقال: يتضمن دليل استخدام مترو دبي للمعاقين بصرياً معلومات كيفية التخطيط لرحلة المترو وكيفية الوصول لمحطات المترو والتحرك فيها حتى الوصول لعربة المترو، واستخدام بطاقة (نول)، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بطابعة 1000 نسخة، سيتم توزيع 300 نسخة على مؤسسات ومراكز المعاقين، وسيتم وضع 700 نسخة في مكاتب الاستعلامات في محطات مترو دبي.

> واضاف: ستقوم الهيئة في العام القادم بإصدار كتيبات ثلاثة كتيبات بلغة (برايل) هي دليل استخدام التاكسي المائي، ودليل استخدام فيري دبي، ودليل استخدام حافلات النقل عبر المدن.

وأكد سعادة رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي حرص الهيئة على نشر وتعزيز الوعي المروي لدى المعاقين بمختلف فئاتهم، حيث اعدت الهيئة بالتعاون مع مؤسسة (تمكين) دليل السلامة المدرسية بلغة (برايل) بهدف تعزيز مفهوم السلامة المرورية لدى هذه الفئة، حيث تم طباعة 500 كتيب، كما قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بتنظيم برنامج تدريبي بلغة الاشارة لموظفي التوعية المرورية لتدريبهم على التعامل مع فئة البكم، كما اطلقت مبادرة خاصة بالصم والبكم بهدف توجيه مستخدمي الطريق إلى التعرف على السائقين الصم، بالإضافة إلى ملصق عليه عبارة (السائق لا يسمع) يوضع على مركبات ذوي الإعاقة السمعية.

باقة خدمات

> واوضح سعادة مطر الطاير أن الهيئة توفر باقة من الخدمات والاعفاءات للمعاقين، حيث يتم توفير بطاقة مواقف مجانية للمعاقين، كما يتم إعفائهم من تعرفة استخدام وسائل المواصلات العامة التي تشمل مترو دبي والباص المائي والحافلات، كما يتم إعفائهم من نظام التعرفة المرورية (سالك)، وتم توفير مركبات اجرة خاصة للمعاقين في مؤسسة تاكسي دبي، اضافة الى توفير مواقف خاصة للمعاقين بالقرب من بوابات محطات مترو دبي ومراكز خدمة المتعاملين التابعة للهيئة، ويتم اعطاء المعاقين الاولوية في انجاز معاملاتهم.

واضاف: روعي عند تنفيذ مترو دبي ان تكون جميع مرافق هذا المشروع العملاق صديقة للمعاقين وتلبي جميع احتياجاتهم، حيث تم تخصيص مسارات إرشادية ناتئة، على الأرضيات في محطات القطارات، لتوجيه ذوي الإعاقة البصرية، وصممت جميع نوافذ بيع التذاكر، بحيث يسهل الوصول إليها، من قبل الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، وتوفير مصاعد بمساحات واسعة، بما يكفي للسماح بحركة الكراسي المتحركة، الى جانب العلامات الأرضية، التي تسهل حركة ذوي الإعاقة البصرية، وذلك بتتبع الحركات الأرضية، التي ترشدهم إلى البوابات، أو إلى المواقع المخصصة لهم، في العربات.

وفي مجال الطرق تم تصميم ارتفاع أرصفة الطرق، بحيث يلبي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، من حيث تقليل الارتفاع، عند الاقتراب من التقاطعات، أو نقاط العبور، و تنفيذ ممرات العبور بين طرفي الطريق، بحيث لا يكون هناك أي فرق بالارتفاعات، توفير مصاعد كهربائية لجسور المشاة الجديدة، لتمكين ذوي الإعاقة من استخدامها، وتوفير مواقف مجانية للمعاقين.

واوضح: في مجال التنقل بمركبات الاجرة تم تخصيص خمس مركبات أجرة تتبع مؤسسة تاكسي دبي تعمل على مدار الساعة تغطي جميع إمارات الدولة، وزودت هذه المركبات برافعات خاصة لحمل كراسي المعاقين، وأجهزة للتنفس الاصطناعي، وكرسي متحرك داخل المركبة، ومقاعد خاصة بالمرافقين، وفي وسائل النقل البحري تم تصميم وتنفيذ محطات النقل البحري، وفق متطلبات ذوي الاعاقة، لتمكينهم من استخدام هذه المحطات، بسهولة ويسر، وروعي في تصميم الباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي تلبية احتياجات المعاقين من حيث تخصيص عدد من المقاعد للمعاقين، وتوفير أماكن جلوس فسيحة، وتأهيل الاطقم العاملة في هذه الوسائل لمساعدة المعاقين اذا تطلب الامر، كما ان حافلات المواصلات العامة مصممة لاستخدام المعاقين من حيث خفض مستوى الأرضيات، وتمكين الركاب من هذه الشريحة، من استخدامها دون جهد، وتوفير أزرار لطلب الخدمة، بمستوى كرسي الراكب، وتوفير مساحات لكراسي المعاقين في الحافلات والمحطات المكيفة لركاب الحافلات.