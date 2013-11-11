"دبي للإحصاء" يطلق دراسة لقياس دعم المجتمع لملف "اكسبو2020"

أطلق مركز دبي للإحصاء استطلاع للرأي لقياس مستوى التفاعل الشعبي والمجتمعي والدعم الفردي للمواطنين والمقيمين لملف ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

حيث يمكن للجميع المشاركة في هذا الاستطلاع من خلال الرابطين أدناه :

للمشاركة باللغة العربية إضغط الرابط التالي : http://goo.gl/hqZ8c7

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وقال طارق يوسف الجناحي نائب المدير التنفيذي بالوكالة لمركز دبي للإحصاء بأن مستوى التفاعل والدعم الذي يحضا به الملف لا يخفى على أحد وقد سطر مجتمع دولة الإمارات بكل مكوناته من مواطنين ومقيمين نموذجاً للتفاعل الشعبي مع الاستراتيجيات والتوجهات الحكومية ومثال يحتذى في التلاحم الشعبي مع القيادة، إلا أن هذا التفاعل الكبير يمكن التعبير من خلال قياس الرأي العام واستخدام الأساليب الإحصائية العلمية التي تمكن من الوقوف على هذا التفاعل والدعم الشعبي بلغة الأرقام.

وقد استقبل اللواء خميس بن مزينه نائب القائد العام لشرطة دبي طارق يوسف الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء وفريق من المركز حيث قام بتسجيل صوته الداعم لملف الترشيح، وقد أكد المزينه خلال اللقاء دعم شرطة دبي للمبادرة وأنها ستكون جزءاً منها من خلال حث موظفيها ومتعامليها بالتفاعل مع المبادرة والإدلاء بصوتهم الداعم لملف دبي لاستضافة "إكسبو2020".

كما واستقبل فريق المركز سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي والذي خلال اللقاء عن ثقته الكبيرة بفوز دبي باستضافة الحدث مشيراً إلى أن إمكانياتها وبناها التحتية وعوامل الاستدامة في دبي تجعل منها المدينة الأكثر قدرة على التميز في تنظيم هذا الحدث العالمي، وأكد الطاير خلال اللقاء أن الهيئة الكامل لملف الترشيح مؤكداً بأن الهيئة ستتفاعل مع الدراسة الاستطلاعية وستسخر كل الجهود للإسهام في نجاح استطلاع الرأي.

وفي ذات الإطار استقبل ظاعن شاهين ، الرئيس التنفيذي لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، رئيس تحرير صحيفة البيان ، وعلي شهدور مدير عام التحرير في صحيفة البيان وفاطمة مطر مدير الموارد البشرية مشعل ابراهيم الحمادي ، مدير ادارة المسوح والأطر الإحصائية في مركز دبي للإحصاء وفريق من المركز ، حيث قاموا بالتصويت على الاستطلاع دعما لملف الترشح ، مؤكدين دعمهم لهذه المبادرة ، داعين الجميع الى المشاركة في هذا الاستطلاع والتفاعل مع كل ما يدعم ملف دبي لاستضافة اكسبو2020 .

وقد أطلق المركز الاستطلاع عبر موقعه الإلكتروني dsc.gov.ae وحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @dubaistatistics وأيضاً حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك Facebook/dubaistatistics وكذلك موقع انستغرام من خلال عنوان المركز @dubaistatistics وقد دعا الجناحي مختلف أفراد المجتمع بالتفاعل مع المبادرة وتعبئة الاستبيان الذي لا يستغرق أكثر من دقيقة واحدة، كما دعا الجناحي المؤسسات لدعم المبادرة وترسيخ الدعم المؤسساتي المتميز الذي يلقاه ملف ترشيح دبي لاستضافة الحدث العالمي وذلك من القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال دعم عملية نشر الاستطلاع على موظفيهم وتعامليهم وعلى المجتمع من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعد إحدى أبز قنوات التواصل الإعلامي والمجتمعي.

وأعرب الجناحي عن ثقته بأن نتائج الدراسة الاستطلاعية ستكون مبهرة في ظل الدعم الملموس من قبل مختلف أفراد وشرائح المجتمع، فضلاً عن الخارجي الذي يحضا به الملف اقليمياً أو دولياً داعياً جميع أفراد المجتمع بالتفاعل والمشاركة.

ويقوم المركز بالرد على الاستفسارات والمتطلبات بهذا الشأن من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ومن الخط الساخن الخاص بخدمة المتعاملين وهو 4363300/04 والبريد الإلكتروني info@dsc.gov.ae

وتتواصل جهود مركز دبي للإحصاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إبراز جدارة ملف دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، وذلك من خلال استمرار حملة "نحن الأجدر" التي ترسل رسائل إحصائية للمجتمع المحلي والدولي تؤكد مكانة الإمارة ومتانة اقتصاديها وتميز بناها التحتية ومستوى الأمن الذي تتمتع به وقدرتها على الاستدامة مما يجدد التأكيد بأنها الأجدر باستضافة الحدث.

ومن أبرز تلك الرسال "اقتصاد دبي ينمو 4.9% في النصف الأول من عام 2013" ورسالة أخرى مفادها " إنها دبي، تعيش على أرضها 209 جنسيات في أمن وسلام ورفاهية مستدامة" وأيضاً "حققت دبي مؤخراً إحدى أقل نسب البطالة على مستوى العالم، إذ لم تتجاوز النسبة 0.2% في عام 2012" علاة على عدة رسائل تظهر حركة مطار دبي الذي يعد أحد أكثر المطارات حركة على مستوى العالم، ففي إحدى رسائل "نحن الأجد" جاء أنه سافر عبر مطار دبي ما يقارب 49 مليون مسافر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013 أي بمعدل 5 مليون مسافر في الشهر، و183 ألف مسافر في اليوم الواحد، و 7620 مسافر في الساعة أي 127 مسافر كل دقيقة و عدد (2) مسافر في الثانية، ويستمر المركز بإطلاق مثل تلك الرسائل عبر وسم نحن الأجر في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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