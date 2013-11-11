عبد الظاهر قد يواجه الإيقاف والغرامة بسبب شعار رابعة

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا لبحث رفع أحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق لشعار رابعة العدوية خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر مسؤول داخل النادي الأحمر لـFilGoal.com رفض نشر إسمه "سيتم الإعلان خلال ساعات عن قرار النادي بشأن اللاعب."

وأضاف "قد يتم فرض غرامة على اللاعب أو يتعرض للإيقاف أو للعقوبتين معا."

عبد الظاهر رفع العلامة الشهيرة بفض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بعدما سجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى أورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح اللاعب الذي أحرز هدف الأهلي الثاني في مرمى أورلاندو بايرتس أنه كان يقصد الترحم على شهداء مصر في رابعة، سواء من المواطنين أو رجال الشرطة.