وزير الخارجية الإماراتي: زيارة كيري دليل على عمق العلاقات مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد اليوم الاثنين إن بلاده ترحب بمباحثات القوى الكبرى مع إيران، في وقت أكد نظيره الأميركي، جون كيري، عدم وجود أي خلافات بين الدول الست الكبرى، بشأن المفاوضات مع إيران.

وقال عبد الله بن زايد خلال مؤتمر مشترك عقد في أبوظبي: ” إن أفضل حل للبرنامج النووي الإيراني سيكون عبر الحوار السياسي والدبلوماسية، وشدد على شفافية البرنامج النووي الإماراتي، مشيرًا إلى أنه يمثل معيارا لدول المنطقة ” .

كما أكد وزير الخارجية الإماراتي : ” أن زيارة كيري دليل على عمق العلاقات بين الامارات والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين دول المنطقة والولايات المتحدة لا تتضمن أي خلافات استراتيجية ” .

وأوضح أنه بحث مع كيري تفاصيل اجتماعات جنيف، والأوضاع في سوريا ومصر وعملية السلام .