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ألماني يحاول تهريب 30 كجم مشغولات فضية بمطار القاهرة

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ألماني يحاول تهريب 30 كجم مشغولات فضية بمطار القاهرة ألماني يحاول تهريب 30 كجم مشغولات فضية بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين محاولة تهريب 30 كيلو جرام مشغولات ذهبية مع راكب ألماني فور وصوله المطار أخفاها بين طيات ملابس وداخل جيوب سحرية بحقائبه لتضليل رجال الجمارك وبيع المضبوطات داخل الأسواق والاستفادة بفارق الأسعار .

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية فرانكفورت اشتبه مأمور الجمرك في الراكب الألماني إبراهيم .ح وبتفتيش حقائبه عثر على ٣٠ كيلو جرام مشغولات فضة ، على الفور أمر أحمد حسن عبد المجيد مدير الإدارة المركزية لجمارك المطار بحجز المضبوطات بوديعة الجمرك وإتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب .

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