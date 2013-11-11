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القبض على 4 طلاب لتناولهم مواد مخدرة بحرم جامعة المنوفية

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القبض على 4 طلاب لتناولهم مواد مخدرة بحرم جامعة المنوفية القبض على 4 طلاب لتناولهم مواد مخدرة بحرم جامعة المنوفية

ألقى أفراد أمن جامعة المنوفية القبض على 4 طلاب داخل مجمع الكليات النظرى بشبين الكوم أثناء تعاطيهم مخدر الحشيش وتم تسليهم لقسم شرطة شبين الكوم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم يفيد بتمكن أحمد مصطفى خلوصى حارس أمن بالامعة من ضبط محمد أ 19 سنة طالبة بتجارة شبين الكوم ، وإسلام ع 19 سنة طالب ، ومحمد ع 18 سنة ، وعبد الرؤوف م 19 سنة جميعهم طلاب بكلية تجارة جامعة بنها، أثناء تعاطيهم مخدر الحشيش داخل الحرم الجامعى وبحوزتهم كمية من الحشيش بقصد التعاطى وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 16740 جنح شبين الكوم وجارى العرض على النيابة.

 

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