وزير الاستثمار: الاستقرار و تحقيق الأمن أكبر عوامل لجذب الاستثمارات

أكد وزير الاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح أن مصر حققت أكبر معدل لجذب الاستثمارات في العام المالي 2007 – 2008، حيث سجلت فيه نحو 13 مليار دولار استثمارات أجنبية.

وقال وزير الاستثمار- على هامش كلمته بمؤتمر اليورومني صباح اليوم الاثنين إن الاستقرار وتحقيق الأمن وتطبيق خريطة المستقبل أكبر عوامل لجذب الاستثمارات، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستكون خطوة هامة لطمأنة الاستثمار.

وأكد صالح أن الحكومة ستنظم مؤتمرا ضخما خلال ديسمبر القادم لمستثمري الخليج يشارك به أكثر من 200 مستثمر لدراسة الفرص المتاحة بمصر، وسيعقبه مؤتمر للمستثمريين الأمريكيين في يناير.

وقال صالح إن التحديات الأساسية التي تواجه الحكومة داخليا يأتي في مقدمتها عجز الموازنة، مشيرا إلي أن الحكومة لديها القدرة على تخطي هذا التحدي من خلال جلب استثمارات جديدة وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.

وأضاف أن مصر تتمتع بطاقة بشرية لما تذخر به من شريحة عريضة من الشباب، إلا أننا نواجه تحديا آخر وهو البطالة التي وصلت إلى 13% ونستطيع أن نحول هذه الطاقة إلى إيجابية عن طريق توظيفها بالشكل الصحيح.

وتابع أن 70% من الشركات التي يتم تسجيلها سنويا هي مشروعات ناشئة، وأن الوزارة لا تدخر جهدا في توفير الاستشارات المطلوبة للشركات الناشئة في مجال التسويق والأمور المالية، موضحا أنه تم إنشاء صندوق بداية يتم من خلاله تمويل المشروعات الصغيرة كنوع من الشراكة بين هذه المشروعات والصندوق.

أ ش أ