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بالصور … إزالة 58 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسوان

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بالصور … إزالة 58 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسوان بالصور … إزالة 58 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسوان

قامت محافظة أسوان  بالتعاون  مع قوات الأمن بتنفيذ أكبر حملة إزالة للتعديات على أراضي الدولة  في مدينة أسوان ، حيث تم إزالة أكثر من 58 حالة تعدي على أراضي البناء منها تنفيذ 56 قرار إزالة بالصداقة الجديدة ، وإزالة تعدى على مساحة 400 م2 من الأراضي المخصصة لجبانة أسوان الجديدة بغرب أسوان بالإضافة إلى إزالة تعدى على قطعة أرض بجوار مشروع خان أسوان.

صرح بذلك المهندس صابر سند رئيس مركز ومدينة أسوان والذي أشار إلى أن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان مصطفى يسري بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة تدريجياً  وعلى مراحل متتالية بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لتنفيذ 1372 قرار إزالة على أراضي الدولة  ، بجانب إزالة كافة الإشغالات بالأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية حيث قامت المحافظة من جانبها بإصدار قرارات الإزالة لكل هذه التعديات والإشغالات ، لافتاً إلى أن الدولة لن تسمح لبعض الخارجين عن القانون بممارسة أعمال البلطجة والتعدي على أراضيها سواء كانت مخصصة للبناء أو الزراعية أو على الطرق والشوارع وداخل  الأسواق حيث سيتم الوقوف بحزم خلال الفترة القادمة أمام أي محاولات لتعطيلها ، وهو الذي يتطلب إرساء روح الانتماء والولاء والمشاركة الإيجابية للقضاء على الظواهر السلبية وفي مقدمتها الفساد واللامبالاة وعدم احترام القانون والتصرفات الغير حضارية وغير المسئولة.

 

 

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