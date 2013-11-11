وصفات طبيعية لحماية البشرة والجلد من الجفاف خلال فصل الشتاء

مع دخول فصل الشتاء تبدأ بشرة الوجه فى الإصابة بالجفاف، ولكن للحفاظ على البشرة من الجفاف هناك بعض الماسكات وأقنعة الوجه سهل تحضيرها فى المنزل، وكلها من مكونات طبيعية ومتداولة داخل المنزل وسهل الحصول عليها.

يؤكد الدكتور خالد مصيلحى، أستاذ العقاقير والنباتات الطبية، أن هناك عدة ماسكات يمكن أن تصنعها المرأة فى المنزل للحفاظ على البشرة نضرة وحيوية:

ماسك وقناع للوجه لإعادة حيوية ونضارة البشرة، ويتم تحضيره بمزج المكونات الآتية (عدد واحد خيار مقطع شرائح + القليل من شرائح الأفوكادو + عدد واحد بياض بيضه + 2ملعقه لبن بودرة)، ويتم ضرب هذا الخليط فى الخلاط حتى يصبح ناعم القوام ثم يتم فرده على الوجه بحركة دائرية ويترك لمدة نصف ساعة ثم يشطف بماء بارد.

ويشير مصيلحى إلى أنه لمن يريد التخلص من إزالة طبقات البشرة الميتة وترطيب البشرة يتم مزج المكونات التالية معا (2 ملعقة عسل نحل + 1 ملعقة عصير ليمون + 1 ملعقة زيت زيتون + ملعقة ونصف سكر بنى)، تخلط هذه المكونات جيدا ثم يتم فرده على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة ثم يشطف بماء دافئ.

وصنفرة البشرة الدهنية ولإكسابها لمعانا ومظهر صحى دائم امزجى المكونات التالية (2 ملعقة شوفان ناعم + 1 ملعقة من قطع الأفوكادو + 1 ملعقة عسل نحل) تمزج هذه المكونات جيدا فى وعاء حتى تعطى قواما سميكا، ويتم فرده بحركة دائرية على الوجه المبلل بالماء ويترك 20 دقيقة ثم يشطف بماء دافئ.

وللحفاظ على نضارة البشرة الجافة تمزج هذه المكونات (واحد صفار بيضه + ملعقة عسل نحل دافئ + ملعقة زيت زيتون) تمزج المكونات جيدا وتفرد على البشرة الجافة وتترك لمدة 15 دقيقه ثم تشطف بماء دافئ.

ولإزالة آثار شيخوخة الجلد فيتم بعمل قناع فيتامين ج للجلد ويتم بخلط المكونات التالية (نصف ثمرة كيوى مقطعة شرائح + 2ملعقه عسل نحل + 2 نقطه من زيت البرتقال) تخلط هذه المكونات فى الخلاط حتى يصبح متجانسا ثم يفرد على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقه ثم يشطف الوجه بماء دافئ.

ويقول مصيلحى، إنه لصنفرة البشرة بكافة أنواعها وتغذيتها فى نفس الوقت، نقوم بعمل قناع أو ماسك الموز الذى يتكون من (عدد واحد موزه مقشرة وناضجة تماما + ربع كوب سكر خشن أبيض + ربع كوب سكر بنى) تمزج المكونات مزجا خفيفا بدون خلاط فى وعاء حتى يصبح الخليط متجانسا ويفرد على الوجه بحركة دائرية ويترك ربع ساعة ثم يشطف بماء دافئ.

ولإعادة حيوية البشرة بعد عناء وإرهاق يوم طويل وتعرضها لملوثات الجو والأتربة فيتم بعمل ماسك يتكون من (نصف خياره مقطعه + ملعقة زبادي) ويتم فردها على البشرة مع تدليك خفيف وتركه لمدة ربع ساعة وتشطف بماء بارد.

أما تشققات اليدين التى تحدث دائما فى فصل الشتاء فيمكن القضاء عليه بعمل خليط من الجلسرين وماء الورد بنسبة (75 مللى جلسرين + 25 مللى ماء ورد) ويتم مزجهم جيدا ويوضع الخليط فى زجاجه بليه دواره وتدهن به اليدين مره يوميا فبل النوم لحماية اليدين من أى تشققات فى فصل الشتاء.

ويؤكد على ضرورة تجربة هذه الماسكات بوضع جزء صغير منها على ظهر اليد للتأكد من عدم وجود حساسية لأى من المكونات قبل فردها على الوجه وننصح بعدم اقتراب أى من هذه الوصفات لمنطقة العين أثناء فردها على الوجه.