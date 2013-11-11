Miley Cyrus تخفق من جديد في إطلالاتها في حفل "EMA"

تسعى النجمة الشابَّة Miley Cyrus إلى لفت الأنظار دوماً بأزيائها الغريبة وتصرُّفاتها المثيرة للجدل، وقد شاهدنا ذلك في إطلالاتها على السجَّادة الحمراء لحفل " MTV Europe Music Awards" مساء البارحة، إذ ظهرت النجمة بفستان يكشف الكثير زيِّن بصورة للمغنيين Biggie وTupac، وقد ظهرت بعد ذلك بلوك مختلف على المسرح، حيث اختارت فستاناً بلون فضيّ لامع.

وشهد الحفل حضور عدد من النجمات المتألِّقات، مثل: Rita Ora التي اختارت فستاناً عاديّاً باللون الأسود أظهرت معه صبغة شعرها الشقراء الفاتحة، وKaty Perry التي تألَّقت على السجَّادة الحمراء للحفل بفستان من "Zac Posen" لتعاود الظهور بعدَّة إطلالات مختلفة أثناء الحفل.

شاهدي في الصُّور الأدلَّة على إخفاقات Miley Cyrus المتكررة.