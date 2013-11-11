استخدام التقنيات الحديثة في الرقابة الفنية على إشراف وتنفيذ المشاريع

م. سعد بن ناصر الغييثي *

تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على نشر التنمية في كل أرجاء المملكة، وتجسد ذلك في إطلاق عدد كبير من المشروعات التي شملت البنية الأساسية ومختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية.

حيث تشهد المملكة العربية السعودية تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة، وكما نعلم فإن خطة الدولة تتضمن إنفاق جل الميزانية على المشاريع كل سنة وحيث بدأت تظهر في هذه الفترة مشاكل تعثر كثير من المشاريع، حيث إن عملية متابعة وإدارة هذه المشاريع وبخاصة العملاقة منها بالوسائل التقليدية تعتبر من المهام الصعبة، إذ تمثل هاجساً للقائمين والمسؤولين عليها على حد سواء، كما أنها تتطلب مجهوداً كبيراً لضمان عدم حدوث انحراف في مدتها وكلفتها عما هو مقرر في خطتها الأساسية حيث إن تلك المشاريع تم رصد ميزانيات ضخمة لها ولذلك فإن الرقابة على تنفيذها وفق ميزانياتها وفي الوقت المحدد للانتهاء منها أصبح من الأمور المهمة جداً ولذا فقد سعت الدولة أيدها الله لحل هذه المشكلة بوضع لجنة في الديوان الملكي لمتابعة أسباب تعثر المشاريع الكبرى وهي خطوة موفقة تتطلب توفر المعلومة الصحيحة وفي الوقت المناسب للقائمين والمسؤولين عن تنفيذها ومتابعتها.

حيث أصبحت المعلومة الدقيقة‏‏ التي تتوفر في الوقت المناسب وبالصيغة المناسبة هي أساس القرار الصحيح في حياتنا اليومية‏، ‏ كأفراد وجهات مختلفة تعمل في إطار مشترك قوامه القرار السريع‏ والمعلومة الدقيقة كما أصبحت تكلفة غياب المعلومة الصحيحة أو غموضها أو تأخرها تكلفة عالية قد ندفع ثمنها في قرارات غير صحيحة لا تستند إلى معلومات دقيقة أو أساس صحيح‏ ومن هنا فقد توجب علينا ضرورة الاستثمار في هذا النشاط الجديد‏ المتعلق بتفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات‏ في إدارة المشاريع والذي تنهض به عقول مؤهلة وذات كفاءة عالية تستطيع استثمار المعلومات وتحليلها وصياغتها في قرارات صحيحة تخدم قضايا التنمية وتدعم اتخاذ القرار كي تدخل هذه المشاريع الخدمة وتسهم في انجاح وبناء النهضة في الدولة دون أعباء إضافية أو هدر أو تأخر عن البرامج الزمنية المحددة.

وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التعاون والعمل على إيجاد الوسائل التي تعمل على معالجة تأخر أو تعثر المشاريع وإيماناً من المسؤولين بشركة المحايد مهندسون استشاريون بضرورة مساهمة الشركات الوطنية في تقديم خبراتها لتقديم الحلول للمشاكل المتعلقة بتعثر المشاريع ومن واقع خبراتها في الإشراف والمتابعة على تنفيذ العديد من المشروعات في المجالات المختلفة وإيماناً منها بأهمية تسخير استخدام التقنيات الحديثة في متابعة تنفيذ أعمال المشاريع قامت ومن خلال الكوادر الفنية بدراسة وحصر النظم الالكترونية الخاصة بمتابعة المشاريع على مستوى العالم وتقييمها مما أعطى الشركة معرفة بما في العالم من تقنية ومن هنا انطلقت الشركة بتطوير نظام الرقابة

الإلكترونية

والخاصة المتوفرة لديها بتطوير نظام الرقابة الإلكترونية على تنفيذ ومتابعة المشاريع باستخدام أحدث ما تم التوصل إليه من برمجيات الحاسب الآلي وبما يماثل ذروة ما وصلت إليه الطفرة التقنية الراهنة على مستوى العالم في مجال متابعة تنفيذ المشاريع.

وقد قامت شركة المحايد مهندسون استشاريون بالبدء

بتسجيل بعد مراجعته واعتماده من قبل متخصصين في الجهات المختصة محلياً وإقليميا وعالميا كما قامت بعرض النظام خلال المؤتمر الدولي السابع عشر للاتحاد الدولي للطرق الذي تم عقده بالرياض خلال الفترة من 10-14 نوفمبر 2013م كما ستقوم بعرضه خلال المؤتمر التاسع لنظم المعلومات الجغرافية بالمنطقة الشرقية المقرر عقده خلال الفترة من 28-30 أبريل 2014م.

وللاطلاع على المزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الشركة:

www. almuhaidgroup.com

ما هو

يهدف لإدارة المشروعات الى توفير المعلومات الصحيحة لمتخذي القرار بناءً على معلومات دقيقة لمتابعة سير العمل ومستوى الانجاز وتذليل معوقات التنفيذ والمساعدة في اعداد برامج وجداول زمنية لادارة المشروعات ومتابعة المقاولين والتأكد من الالتزام بمخططات التنفيذ والعقود والمواصفات الفنية للمواد كما يقدم لمتخذي القرار والمهتمين في متابعة المشاريع والدراسات الاحصائية اللازمة لوضع سياسات التطوير ومتابعة انجاز المشروعات.

كما يعتمد على احدث التقنيات المستخدمة فى عالم التكنولوجيا لضمان مستوى عال من الدقة والسرعة في انتقال المعلومات بين متخذي القرار بشكل متجانس، حيث يتم استخدام نظام الخرائط العالمي لتحديد موقع المشروع وتحديد قطاعاته ونسب انجاز تلك القطاعات، بالاضافة الى الاعتماد بشكل اساسي على تقنيات الحواسب اللوحية التي تخضع لاستخدام الاستشاريين في حال وجودهم في موقع المشروع ورفع التقارير بشكل سريع ودقيق الى قواعد البيانات، هذا بالاضافة الى استخدام الخرائط البيانية التي توضح بيانات مجمعة تساعد على فهم ومقارنة النتائج بين القطاعات المختلفة بشكل ادق واسهل.

بعض من أقسام النظام:

١- نظام ادارة المشروعات: وتتركز المهمة الاساسية لهذ القسم في تسجيل كافة بيانات المشروعات بشكل دقيق يشمل

a- البيانات الاساسية للمشروع

b- الموقع على نظام الخرائط

c- جدول الكميات للمشروع والذي يعد الوحدة الاساسية للمشروع والتى بها يتم قياس نسبة الإنجاز الفعلي والمالي لكل مشروع

d- طلبات ومحاضر إستلام وتسليم بنود وأعمال المشروع

e- ارشيف كامل بكافة المستندات التي يحتويها المشروع

f- الزيارات التفتيشية التي تمت من خلال الاستشاريين.

g- نتائج اختبارات العينات والتي يتم إدخالها عن طريق المختبرات

٢- نظام المراقبة الفنية على الأجهزة اللوحية PDA 10، 7 إنش، بنظام الأندرويد والذي يمكن من خلاله المراقبة الفنية والزيارات الزيارات الميدانية في مواقع التنفيذ ويتم تحديد مكان مهندس الإشراف عن طريق GPS ورفع التقارير فيي الحال لسرعة إتخاذ القرار

٣- نظام ادارة اصحاب المصلحة: وهم البلديات والاستشاريين والمقاولين والمختبرات، و يعمل النظام على انشاء ملفات خاصة بكل مستخدم على حدة، وىهذه الملفات تحتوي على معلومات متكاملة لكافة البيانات الخاصة بالمستخدم والمشروعات التي عمل من صلاحياته العمل عليها

٤- إدارة التواصل بين البلديات والاستشاريين والمقاولين عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية SMS حيث يمكن إرسال إشعارات أو إنذارات أو تنبيهات عامة

٥- الزيارات: وهي العمليات التفتيشية التى يباشرها الاستشاريون بشكل ميدانى لرفع تقرير بالواقع وذلك على الزيارات بكافة انواعها من تسليم البنود أو زيارات الأمن والسلامة أو الزيارات المفاجئة.

٦- ادارة المختبرات:وفيها تسجيل العينات المراد التأكد من جودتها لضمان تسليم المقاول البنود بشكل مطابق للمواصفات بناء على طلبات التسليم التي يخلقها المقاول.

٧- ادارة المستخلصات: حصر الكميات المنفذة ومراجعة المستخلصات المقدمة من المقاولين عن طريق النظام ودراسة مشاكلهم والعمل على حلها.

- وهو يشمل أقساما كثيرة جداً وتفاعلية كماله سهولة التعديل والاضمامات على مستجدات الحدث.

وقد تم تصميم النظام كما هو موضح بالشكل التالي وفق المنهجية المركزية في التأسيس وباستخدام تقنية الويب لتطوير التطبيقات الاساسية مما يتيح إمكانية استخدمها من أي مكان وفق الصلاحيات المحددة، كما يمكن التعامل مع النظام من خلال الأجهزة الكفية المحمولة وأجهزة الهواتف الذكية باستخدام تقنية ال3جي (3G)و4 جي (4G).

*يحتوى النظام على العديد من الوظائف التي يمكن تلخيصها في النقاط الرئيسية التالية :

توفير لوحة تحكم Dashboard أمام متخذي القرار تبين المؤشرات الحقيقية لأداء كل مشروع (مراقبة التكاليف والبرامج والجداول الزمنية وغيرها) بدلا من إضاعة الوقت في قراءة التقارير(المكتوبة)، وبالتالي يمكن معرفة أوجه القصور ومحاسبة المسؤول عنها.

تسجيل بيانات عقود المشاريع (رقم واسم العقد، قيمة العقد، تاريخ توقيع العقد، اسم الاستشاري والمقاول المنفذ، حالة العقد وغيرها من بيانات).

تسجيل أعمال المشروع وتوقيتات تنفيذها ومقارنتها مع الجدول الزمني المحدد بالعقد ومن ثم توفر مراقبة تنفيذ أعمال المشروع ومعرفة مدى توافقها مع الجدول الزمني.

تحديد موقع المشروع على خرائط جوجل ومن ثم توفير إمكانية مراقبة مراحل تطور إنجاز أعمال المشروع

التحقق من الزيارات الميدانية للمراقبين الفنيين من خلال أجهزة تحديد الموقع العالمي GPS

توفير إمكانية التواصل مع الاستشاريين والمقاولين من خلال إرسال رسائل نصية SMS أو رسائل بريد الكترونىEmail

مراقبة اجتياز العينات للاختبار من خلال تسجيل نتائج اختبار العينات الصادرة من المختبرات الفنية مع توفر إمكانية مقارنتها بالقيم القياسية المسجلة بالنظام.

تنفيذ أعمال المراقبة الفنية اليومية للمشاريع وتسجيل الملاحظات من قبل المراقبين الفنيين من خلال تطبيقات الأجهزة الكفية المحمولة PDA امكانية حصر الكميات المنفذة والمستلمة ومراجعة المستخلصات المقدمة من المقاولين طبقا لجدول الكميات وتسجيل الملاحظات لكل بند إذا كان به أعمال جزئية تفصيلية توفر إمكانية تصنيف المشاريع على خرائط جوجل بأكثر من طريقة على حسب الموقع الجغرافي أو نوع المشروع أو حالة المشروع ومتابعة كميات المستخلصات وتقييم صرفها ومقارنتها مع كميات المقايسة للمشروع.

* رئيس مجلس إدارة شركة المحايد (مهندسون استشاريون)