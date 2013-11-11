نادال يلاقي جوكوفيتش في نهائي الماسترز

تأهل الإسباني رافائيل نادال، المصنف أول، إلى المباراة النهائية من بطولة الماسترز للرجال البالغة جوائزها 6 ملايين دولار والمقامة في لندن بفوزه على السويسري روجيه فيدرر السادس 7-5 و6-3 في ساعة و19 دقيقة، الأحد، في الدور نصف النهائي.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها نادال المباراة النهائية لبطولة الماسترز في 4 مشاركات فقط حتى الان، بعد الأولى عام 2010 عندما خسر أمام فيدرر بالذات، علما بأنه غاب عن نسخة العام الماضي بسبب الإصابة.

وواصل نادال، الفائز بعشرة ألقاب منذ عودته في فبراير الماضي إلى الملاعب بعد غياب نحو ثمانية أشهر بسبب الإصابة في الركبة، عروضه القوية وتغلب على منافسه التقليدي فيدرر للمرة الرابعة على التوالي والرابعة هذا العام.

وغاب نادال عن الملاعب منذ يوليو 2012، لكنه حقق عودة قوية إذ أحرز ألقاب 10 دورات من بينها رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية، ما مكنه من استعادة صدارة التصنيف العالمي من الصربي نوفاك جوكوفيتش للمرة الأولى منذ عام 2011.

كما حقق نادال اليوم فوزه الـ75 هذا الموسم مقابل 6 هزائم، وهو سيخوض، الاثنين، المباراة النهائية الرابعة عشرة هذا العام والـ85 في مسيرته الاحترافية.

ويسعى نادال إلى اللقب الأول في البطولة والحادي عشر هذا العام ليعادل رقمه القياسي عام 2005.

ويلتقي نادال في النهائي، الاثنين، مع جوكوفيتش الثاني وحامل اللقب الذي تغلب على السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثامن 6-3 و6-3 في ساعة و24 دقيقة.

سكاي نيوز