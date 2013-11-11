الخارجية الإثيوبية تدين مقتل اثنين من مواطنيها في السعودية

أدانت وزارة الخارجية الإثيوبية مقتل شخصين إثيوبيين بالسعودية، وطالبت بتفسير عاجل لهذه القضية.

وذكر التليفزيون الإثيوبي، الأحد، أن وزارة الشؤون الخارجية أرسلت إلي الخارجية السعودية، بياناً أشارت فيه إلى أنشطة ترحيل الأجانب الذين لايحملون تصاريح اقامة هناك، وشخصين إثيوبيين لقيا مصرعهما على يد قوات الأمن السعودية، ومقتل هذين الشخصين أثار الشعور بحزن عميق لدى شعب وحكومة إثيوبيا.

وجاء فى البيان الإثيوبي: «ندين مقتل اثنين من مواطنينا، ونطالب بتفسير عاجل من الحكومة السعودية فيما يتعلق بهذا الشأن».

وذكر البيان أن الحكومة الاثيوبية بدأت بالفعل في جهود لإنقاذ رعاياها في السعودية من خلال سفارتها في الرياض، والسفارة بدأت العمل في المنطقة التي حدثت بها المشكلة وأنشأت مكتبا مؤقتا لمعالجتها.

وحثت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية مواطنيها الامتناع عن الذهاب إلى أي دولة أجنبية بطريقة غير قانونية لتجنب العواقب السلبية التي يمكن أن تترتب على ذلك.