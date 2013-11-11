محمد عبدالعزيز : قضية تعذيب سعد سعيد رجعت إلى النيابة بسبب مرتضى منصور

قال الحقوقي محمد عبد العزيز مدير مركز الحقانية إن ” سعد سعيد مات نتيجة تعذيب داخلية مرسي في نوفمبر ٢٠١٢ بقسم الجيزة التحقيقات انتهت بإدانة هشام عبد الجواد ورجت تاني النيابة ” .

وأوضح عبد العزيز خلال تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ” رجعت القضية النيابة بعد ما راحت للنائب العام لإحالة الضابط ومأمور قسم الجيزة للجنايات بسبب طلب مرتضي منصور بالطعن علي تقرير الطب الشرعي ” .

واضاف إن ” طعن الطب الشرعي جه بنتيجة لصالح الضحية وأكد الوفاة نتيجة التعذيب ومع ذلك لم تحال القضية بالاضافة للضغط علي الشهود بتغيير أقوالهم ، باعتراف أطباء شرعيين وأطباء النديم تقرير الطب الشرعي أفضل تقرير طب شرعي لانه لأول مرة يرصد الأثر النفسي لضحية التعذيب في الطب الشرعي “.

واكد مدير مركز الحقانية إن ” قضية سعد سعيد نموذج فج لإفلات الداخلية من العقاب قضية تجاوزت تلفيق جلادين قضية خالد سعيد و مازالت في التحقيق ولم تحال رغم ثبوت التعذيب ” .