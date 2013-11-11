أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

الخارجية الاثيوبية تدين مقتل شخصين إثيوبيين بالسعودية

  • 11
Google+ Print
الخارجية الاثيوبية تدين مقتل شخصين إثيوبيين بالسعودية الخارجية الاثيوبية تدين مقتل شخصين إثيوبيين بالسعودية

أعربت وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية عن إدانتها التامة لمقتل شخصين إثيوبيين بالسعودية مؤخرا ، وطالبت بتفسيرعاجل لهذه القضية.

وذكر التليفزيون الاثيوبى الذى أورد النبأ الليلة أن وزارة الشئون الخارجية أرسلت إلي الخارجية اليوم بيانا بهذا الشأن أشارت فيه الى أنشطة ترحيل الأجانب الذين لايحملون تصاريح اقامة هناك،وأن شخصين إثيوبيين لقيا مصرعهما خلال العملية التى قامت بها قوات الأمن السعودية مؤخرا ، وأن مقتل هذين الشخصين أثار الشعور بحزن عميق لدى شعب وحكومة إثيوبيا.

وجاء فى البيان الذى تلقاه التليفزيون الاثيوبى” إن الوزارة تدين تماما مقتل الشخصين الاثيوبيين وتطالب بتفسيرعاجل من السعودية فيما يتعلق بهذا الشأن “.

وذكر البيان أن الحكومة الاثيوبية بدأت بالفعل فى بذل جهود لإنقاذ رعاياها فى السعودية من خلال سفارتها فى الرياض ، وأن السفارة بدأت العمل فى المنطقة التى حدثت بها المشكلة وأنشأت مكتبا مؤقتا لمعالجتها ، وأن السفارة أنهت الاستعداد للبدء فى تسجيل أسماء إثيوبيين تمهيدا لاعادتهم إلى وطنهم .

وأضاف البيان أن مجموعة كبيرة ستنتقل قريبا إلى المنطقة لتقديم المساعدة اللازمة ، وأن المشاورات ستستمر مع الحكومة السعودية من أجل حماية أمن وحقوق الرعايا الاثيوبيين وضمان كرامتهم الانسانية.

ومن ناحية أخرى ، حثت وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية المواطنين الاثيوبيين على الامتناع عن الذهاب إلى أى دولة أجنبية بطريقة غير قانونية حتى يمكن تجنب العواقب السلبية التى يمكن أن تترتب على ذلك .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة