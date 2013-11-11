الخارجية الاثيوبية تدين مقتل شخصين إثيوبيين بالسعودية

أعربت وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية عن إدانتها التامة لمقتل شخصين إثيوبيين بالسعودية مؤخرا ، وطالبت بتفسيرعاجل لهذه القضية.

وذكر التليفزيون الاثيوبى الذى أورد النبأ الليلة أن وزارة الشئون الخارجية أرسلت إلي الخارجية السعودية اليوم بيانا بهذا الشأن أشارت فيه الى أنشطة ترحيل الأجانب الذين لايحملون تصاريح اقامة هناك،وأن شخصين إثيوبيين لقيا مصرعهما خلال العملية التى قامت بها قوات الأمن السعودية مؤخرا ، وأن مقتل هذين الشخصين أثار الشعور بحزن عميق لدى شعب وحكومة إثيوبيا.

وجاء فى البيان الذى تلقاه التليفزيون الاثيوبى” إن الوزارة تدين تماما مقتل الشخصين الاثيوبيين وتطالب بتفسيرعاجل من الحكومة السعودية فيما يتعلق بهذا الشأن “.

وذكر البيان أن الحكومة الاثيوبية بدأت بالفعل فى بذل جهود لإنقاذ رعاياها فى السعودية من خلال سفارتها فى الرياض ، وأن السفارة بدأت العمل فى المنطقة التى حدثت بها المشكلة وأنشأت مكتبا مؤقتا لمعالجتها ، وأن السفارة أنهت الاستعداد للبدء فى تسجيل أسماء إثيوبيين تمهيدا لاعادتهم إلى وطنهم .

وأضاف البيان أن مجموعة كبيرة ستنتقل قريبا إلى المنطقة لتقديم المساعدة اللازمة ، وأن المشاورات ستستمر مع الحكومة السعودية من أجل حماية أمن وحقوق الرعايا الاثيوبيين وضمان كرامتهم الانسانية.

ومن ناحية أخرى ، حثت وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية المواطنين الاثيوبيين على الامتناع عن الذهاب إلى أى دولة أجنبية بطريقة غير قانونية حتى يمكن تجنب العواقب السلبية التى يمكن أن تترتب على ذلك .

أ ش أ