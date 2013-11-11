نائب مدير أمن القاهرة :لم يتم القبض على أي مشجع للأهلي خلال الاشتباكات أمس

صرح اللواء عزت زهران نائب مدير أمن القاهرة والمسئول عن تأمين النهائى الأفريقى بين الأهلي وأورلاندو، أن المناوشات الخفيفة التى حدثت اليوم بين شباب الألتراس وقوات الأمن المكلفة بتأمين استاد المقاولون العرب الذى جرت فيه المبارة كانت بسبب رغبة مجموعة كبيرة من شباب الألتراس فى الدخول للاستاد لتشجيع الأهلي رغم عدم وجود أماكن داخل الاستاد

> وصرح زهران انه تمت السيطرة على الوضع بسرعة شديدة ولم تحدث أى أعمال عنف من شأنها تعكير الأجواء.

وأكد زهران فى مداخلة هاتفية مع الاعلامية منى سلمان فى برنامج “مصر فى يوم” على قناة “دريم 2″ ، على انه لم تحدث اصابة واحدة ولم يتم القبض على أحد فى هذه الأحداث.

وأنهى المداخلة بالإشارة إلى أن المباراة مرت بسلام وخرجت الجماهير دون حدوث أى مشاكل .