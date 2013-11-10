المدير العام لـ«صندوق النقد»: الدعم الدولي لمصر «لم يتوقف»

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن تعاون صندوق النقد الدولي مع مصر «لم يتوقف»، مضيفة: «ما زلنا في تواصل ومباحثات مع الحكومة الحالية، والصندوق الدولي على استعداد لتقديم الدعم المطلوب لمصر لتجاوز المرحلة الحالية ضمن القوانين والضوابط».جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه بنك الكويت المركزي، مساء الأحد، وأكدت «لاجارد» أهمية الدور الذي تقوم به دولة الكويت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط.وأضافت «لاجارد» أن الكويت ساهمت في تدريب أكثر من 2100 قيادي عربي خلال السنتين الماضيتين في مجال السياسات النقدية، من خلال مركز النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، وأضافت أن الإنفاق الجاري في الكويت لا يزال يشهد ارتفاعًا متواصلًا ويجب على الحكومة الكويتية توجيه زيادة الإنفاق لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع ذات الجدوى التشغيلية، مثل الجسور والطرق والتعليم والصحة.يذكر أن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استقبل المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها، صباح الأحد، التي تقوم بزيارة للكويت تجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين والمختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمصرفي والمالي.إعلان - Ads إعلان - Ads
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