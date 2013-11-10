تجدد السعال المزمن دليل على إصابة خطيرة

هل تعانى من مشكلة تجدد السعال حتى بعد شفائك من دور البرد الطويل، أو لديك سعال طويل المدى لا ينقطع ولا تستطيع إيقافه، تعرف على الأسباب.

يوضح الدكتور قاسم الرفاعى أستاذ الصدر الحساسية بمستشفى الصدر، أن السعال من أهم الأعراض التى تصاحب البرد والأنفلونزا، ولكن لا يجب الاستهانة بها فقد تكون عرض لمرض أقوى يعانى منه المريض.

وأضاف الرفاعى، "السعال ينقسم إلى نوعين، أولهما السعال البسيط أو القصير المدى الذى لا يلبث أن يختفى من الصدر سريعا ويختفى شيئا فشيئا بالمواظبة على تناول الدواء، وثانى الأنواع السعال طويل المدى المستمر المزمن والذى يعانى منه أغلب المرضى وهو موضوع نقاشنا".

ويؤكد الرفاعى، أن السعال المستمر المزمن غير المتوقف الذى يجدد نفسه باستمرار حالة شائعة يعانى منها الكثيرون، فإما تجده مصحوبا ببلغم وفى الحالات المقدمة مصحوبا بدماء، ويستمر لفترة طويلة دون تحسن بالرغم من الانتظام على العلاج.

ولفت الرفاعى إلى أن هذا السعال المستمر غير المتوقف المصحوب ببلغم أو بدماء، قد يكون إشارة واضحة ودلالة على إصابة المريض إصابة بالغة فى جهازه التنفسى، قد تصل إلى حد الإصابة بالسرطانات الرئوية أو السل وأمراض الجهاز التنفسى الخطيرة الأخرى.

واستطرد أستاذ الصدر قائلا، "أسباب الإصابة بالسعال المستمر كثيرة من بينها الذى يخص الجهاز التنفسى وآخر يخص الجهاز الهضمى وتتسبب فيه أمراضه".

وأوضح الرفاعى أن من أشهر الأسباب التى تخص الجهاز التنفسى والأنف، نزول إفرازات الأنف المستمرة بدون توقف إلى الحنجرة البلعوم بسبب إصابة المريض بحساسية فى الأنف أو بالتهابات جيوب الأنفية، كما أن الإصابة بمرض الربو سبب واضح للإصابة بالسعال المستمر الخطير.

وأكد الرفاعى أن التدخين من أقوى أسباب الإصابة السعال المزمن طويل المدى، وسبب أيضا فى تحوله لسعال مزمن لأن التدخين مستمر وعادة لا تتوقف، وتصيب الشعب الهوائية بالتهابات شديدة مسببة السعال.

وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد أسباب أخرى تتعلق بالجهاز الهضمى وتسبب الإصابة بالسعال المستمر المزمن، ومنها، الإصابة بارتخاء فى الصمام الواقع بين المعدة والمرىء، فيؤدى ذلك لتتهيج السعال واستمراره.

وأضاف المنيسى، "وهناك حالة شهيرة للإصابة بالسعال المزمن، وهى المرضى اللذين يعانون من الإصابة بارتجاع المرىء، أى ارتجاع العصارة الهضمية من المعدة إلى المرئ مرة أخرى، وهى حالة مرضية شائعة، وتسبب الإصابة بالسعال المستمر المزمن لوجود اتصال عصبى بين الشعب الهوائية والمرىء".

وشدد كل من الرفاعى والمنيسى على ضرورة التوقف فورا عن التدخين، وزيارة الطبيب المختص لمجرد الشعور بالسعال الطويل الذى لا يشفى. لأن نتائج إهماله غالبا خطيرة.