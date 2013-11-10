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نجوم الفن والاعلام يهنئون الأهلى ببطولة أفريقيا

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نجوم الفن والاعلام يهنئون الأهلى ببطولة أفريقيا نجوم الفن والاعلام يهنئون الأهلى ببطولة أفريقيا

وجه عدد كبير من نجوم الاعلام والفن التهانى لفريق النادى الاهلى .وذلك بعد فوزه اليوم ببطولة افريقيا لابطال الدورى.
> وعبر تغريده له على تويتر كتب الفنان القدير نبيل الحلفاوى. الراجل..الجدع..الصخرة.. وائل جمعة.. الفرق بين أول بطولة كسبها(2001) وبطولة النهاردة 12 عاما.. وحش مصرى حقيقى.
> وكتب الاعلامى عمرو اديب. مع عوده الكره تعود الحياه الطبيعية للمصريين فوز للأهلي وفوز للزمالك وهيييه وهوبا وقهاوي وملاعب والتراس ابيض وأحمر حياه ضد الموت وضد الإرهاب
> وقال الشاعر الغنائى امير طعيمه.. مبروك لمصر و لكل الوطن العربي، مبروك للنادي الأهلي أسطورة أفريقيا. فرحة قد لا تعوض إخفاق كأس العالم. بس ما لا يدرك كله لا يترك كله.
> ومن جهته كتب الملحن والمطرب رامى جمال. مبروك البطولة التامنة يا أهلي و ألف مبروك للأهلاوية و لكل المصريين و يارب في فرحة دايماً .
> كما كتب المحامى خالد ابو بكر. الف مبروك للنادي الأهلي أعاد البسمه الغائبة علي وجوه المصريين
> وفى تعليقه كتب الشيخ مظهر شاهين. مبروك للأهلي..مبروك لمصر..هارد لك للإخوان..ولاعزاء للتنظيم.

 

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