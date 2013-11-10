نجوم الفن والاعلام يهنئون الأهلى ببطولة أفريقيا

وجه عدد كبير من نجوم الاعلام والفن التهانى لفريق النادى الاهلى .وذلك بعد فوزه اليوم ببطولة افريقيا لابطال الدورى.

> وعبر تغريده له على تويتر كتب الفنان القدير نبيل الحلفاوى. الراجل..الجدع..الصخرة.. وائل جمعة.. الفرق بين أول بطولة كسبها(2001) وبطولة النهاردة 12 عاما.. وحش مصرى حقيقى.

> وكتب الاعلامى عمرو اديب. مع عوده الكره تعود الحياه الطبيعية للمصريين فوز للأهلي وفوز للزمالك وهيييه وهوبا وقهاوي وملاعب والتراس ابيض وأحمر حياه ضد الموت وضد الإرهاب

> وقال الشاعر الغنائى امير طعيمه.. مبروك لمصر و لكل الوطن العربي، مبروك للنادي الأهلي أسطورة أفريقيا. فرحة قد لا تعوض إخفاق كأس العالم. بس ما لا يدرك كله لا يترك كله.

> ومن جهته كتب الملحن والمطرب رامى جمال. مبروك البطولة التامنة يا أهلي و ألف مبروك للأهلاوية و لكل المصريين و يارب في فرحة دايماً .

> كما كتب المحامى خالد ابو بكر. الف مبروك للنادي الأهلي أعاد البسمه الغائبة علي وجوه المصريين

> وفى تعليقه كتب الشيخ مظهر شاهين. مبروك للأهلي..مبروك لمصر..هارد لك للإخوان..ولاعزاء للتنظيم.