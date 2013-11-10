فيديو - يوسف: استبدلت أبو تريكة لتكريمه.. ونحاول إثناء اللاعب عن الاعتزال

أكد محمد يوسف المدير الفني للأهلي أنه استبدل محمد أبو تريكة نجم الفريق الأحمر لتكريمه في أخر مباراة له وسط جماهير النادي على أرض مصر.

أبو تريكة قرر الاعتزال بعد كأس العالم للأندية، وهي البطولة التي ستقام في المغرب، وبالتالي مباراة الاهلي مع أورلاندو كانت الأخيرة له بقميص الشياطين الحمر في مصر.

وقال يوسف عقب المباراة: "قمت باستبدال أبو تريكة حتى يتم تكريمه وتوجيه التحية له بشكل خاص من الجماهير".

وتابع "نحاول إثناء اللاعب عن قرار الاعتزال، لكن حتى الآن هو مصر على موقفه".

وكان أبو تريكة قد سجل هدفا في فوز الأهلي على أورلاندو بهدفين، منحا الفريق الأحمر اللقب الإفريقي الثامن من دوري الأبطال.

شاهد فيديو استبدال أبو تريكة وتلقيه تحية خاصة من الجماهير بالضغط على هذا الرابط..