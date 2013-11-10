أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: إنجاز لم يتخيل أحد تحقيقه

Google+ Print
الأهلي: إنجاز لم يتخيل أحد تحقيقه الأهلي: إنجاز لم يتخيل أحد تحقيقه

أكد هادي خشبة المنسق العام للجنة الكرة بالأهلي أن الإنجاز الذي حققه النادي الأحمر بتتويجه بدوري أبطال إفريقيا "لا يصدق" على حد تعبيره.

وقال خشبة للصحفيين عقب فوز الأهلي على أورلاندو بايرتس بهدفين دون رد: "إنجاز لم يتخيل أحد تحقيقه، إنجاز كبير بكل المقاييس".

الأهلي فاز باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، من أصل 10 مرات وصل فيها للنهائي.

وأوضح "توقف النشاط لأكثر من عام، مررنا بظروف صعبة جدا في وداخل الأهلي، ورغم كل هذا نهيمن على القارة السمراء".

وتابع "نشكر الجهاز الفني واللاعبين ، ونتمنى تقديم عروض طيبة في مونديال الأندية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط