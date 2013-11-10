الأهلي: إنجاز لم يتخيل أحد تحقيقه

أكد هادي خشبة المنسق العام للجنة الكرة بالأهلي أن الإنجاز الذي حققه النادي الأحمر بتتويجه بدوري أبطال إفريقيا "لا يصدق" على حد تعبيره.

وقال خشبة للصحفيين عقب فوز الأهلي على أورلاندو بايرتس بهدفين دون رد: "إنجاز لم يتخيل أحد تحقيقه، إنجاز كبير بكل المقاييس".

الأهلي فاز باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، من أصل 10 مرات وصل فيها للنهائي.

وأوضح "توقف النشاط لأكثر من عام، مررنا بظروف صعبة جدا في مصر وداخل الأهلي، ورغم كل هذا نهيمن على القارة السمراء".

وتابع "نشكر الجهاز الفني واللاعبين ، ونتمنى تقديم عروض طيبة في مونديال الأندية".