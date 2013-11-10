برادلي يعلن قائمة مصر لـ ' مستحيل غانا ' .. وعبد الفضيل أبرز المنضمين

أعلن بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة الذين يواجهون منتخب غانا في إياب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014.

إبراهيم صلاح وشريف عبد الفضيل هما أبرز الوجوه المنضمة للقائمة التي ستخوض المباراة المقرر لها يوم 19 نوفمبر على استاد الدفاع الجوي.

وضم برادلي 25 لاعبا للقائمة، بقيادة محمد أبو تريكة ووائل جمعة وحسني عبد ربه ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

وكان منتخب مصر قد خسر بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت بكوماسي على أرض غانا، ليصبح التأهل شبه مستحيل.

القائمة جاءت فيما يلي:

المرمى: شريف إكرامي ومحمد صبحي واحمد الشناوي

الدفاع: شريف عبد الفضيل ومحمد نجيب ووائل جمعة ورامى ربيعة وحازم امام واحمد فتحى وسيد معوض ومحمد عبد الشافي واحمد شديد

الوسط: حسام عاشور وحسام غالي وابراهيم صلاح ومحمد الننى وحسنى عبد ربه ومحمد ابو تريكة وشيكابالا ووليد سليمان واحمد عيد عبد الملك، ومحمد صلاح

الهجوم: عمرو زكي وجدو وكهربا