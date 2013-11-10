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الأهلي ينفي فتح تحقيق مع عبد الظاهر بسبب إشارة رابعة

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الأهلي ينفي فتح تحقيق مع عبد الظاهر بسبب إشارة رابعة الأهلي ينفي فتح تحقيق مع عبد الظاهر بسبب إشارة رابعة

نفى هادي خشبة مدير إدارة الكرة بالأهلي فتح تحقيق مع أحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق بعدما رفع شعار رابعة خلال مباراة أورلاندو بايرتس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عبد الظاهر رفع العلامة الشهيرة بفض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بعدما سجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى أورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا.

وقال خشبة لـFilGoal.com عقب المباراة: "لسنا متأكدين من رفع عبد الظاهر إشارة رابعة، ولم نراها أثناء المباراة".

وتابع "ولكني متأكد من أن اللاعب لم يقصد أي إشارة سياسية، ولم يصدر من الإدارة حتى الآن أي قرار بإحالته للتحقيق".

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فيديو اليوم السابع