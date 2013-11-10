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الببلاوي يهنىء الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

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الببلاوي يهنىء الأهلي بدوري أبطال إفريقيا الببلاوي يهنىء الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

القاهرة (/أ ش أ/) وجـه الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء التهنئة إلى النادي الأهلي بمناسبة فوزه ببطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأشاد الببـلاوي بالروح العالية والإصرار والعزيمة التي تحلّى بها لاعبو الأهلي خلال مباريات البطولة وحتى تتويجهم بالكأس الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخ النادى، بعد فوز مستحق وأداء متميز للاعبين وجهازهم الفني خلال المباراة النهائية.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للنادي الأهلي بالتوفيق في نهائيات كأس العالم للأندية بالمغرب، وتحقيق مزيد من الانتصارات التي ترفع اسم في كافة المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

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