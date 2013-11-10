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مسئول أممي يطالب قطر بتحسين أوضاع العمال المهاجرين ويصف مساكنهم بـ”العشوائيات”

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مسئول أممي يطالب قطر بتحسين أوضاع العمال المهاجرين ويصف مساكنهم بـ”العشوائيات” مسئول أممي يطالب قطر بتحسين أوضاع العمال المهاجرين ويصف مساكنهم بـ”العشوائيات”

طالب فرانسوا كريبو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بحقوق الإنسان للمهاجرين ، السلطات القطرية باتخاذ خطوات فورية لتحسين الأحوال المعيشية للعمال المهاجرين لديها، واصفا المجمعات السكنية التي يقطنون بها ب”العشوائيات”.

ونقلت (ايه بي سي نيوز) الأمريكية عن كريبو -الذي يقوم بزيارة للدوحة حاليا- قوله اليوم الأحد ” إن نهائيات كأس العالم 2022 التي من من المقرر أن تستضيفها قطر سلطت الضوء على ضرورة تحسين وضع العمال المهاجريين في قطر” ، مضيفا “إن المجمعات السكنية التي يقطن بها العمال المهاجريين الذين يعملون في مشاريع البناء والتشييد ومن بينها منشآت تتعلق بنهائيات كأس العالم 2022 ، شبيهة ب”مكب النفايات” مطالبا قطر بإجراء تحسينات فورية عليها.

وتأتي زيارة المسئول الأممي في أعقاب محادثات بين رئيس الفيفا بلاتر والمسئولين القطريين بشأن القضايا العالقة التي تشمل توفير ضمانات أكبر للعمال المهاجرين في قطر ومعظمهم من دول جنوب آسيا .

أ ش أ

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