الأهلي يحرر الأميرة الثامنة من القراصنة

حافظ الأهلي على لقب دوري أبطال إفريقيا الذي يحمل لقبه بالفوز على أورلاندو بايرتس يوم الأحد 2-0 في مباراة إياب النهائي.

وتوج الأهلي بالبطولة بعدما فاز 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث تعادل 1-1 في جنوب إفريقيا.

سجل هدفي الأهلي محمد أبو تريكة في الدقيقة 54، وأحمد عبد الظاهر في الدقيقة 78.

البطولة هي الثامنة للأهلي ليعزز موقعه كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة، ويوسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه غريمه التقليدي الزمالك إلى ثلاثة ألقاب.

وعزز محمد أبو تريكة موقعه كهداف تاريخي للأهلي في نهائيات دوري أبطال إفريقيا، بعدما سجل هدفه الخامس بفارق هدفين عن محمود الخطيب وخالد بيبو.

اعتمد محمد يوسف المدير الفني للأهلي على نفس التشكيل الذي خاض به مواجهة الذهاب، وحافظ على توليفة خط الوسط بإشراك أحمد فتحي كلاعب ارتكاز.

ولم يشهد الشوط الأول فرصا كثيرة، واكتفى كل فريق بتهديد مرمى الآخر على استحياء.

أول الفرص كانت عن طريق محمد نجيب الذي قابل عرضية من وليد سليمان في الدقيقة 15 مرت بجوار القائم الأيسر.

وكاد عبد الله السعيد أن يسجل أول أهداف الأهلي في الدقيقة 18، بعدما مر أحمد فتحي من أكثر من لاعب من أورلاندو وأرسل كرة عرضية، قابلها السعيد بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر.

وأنقذ إكرامي مرمى الأهلي من استقبال هدف مفاجئ من انفراد أول من سيجوليلا، الكرة سنحت له بعد تغيير اتجاهها وـصبح منفردا بالمرمى ولكن حارس الأحمر تصدى لها بجدارة.

ظهر الأهلي بصورة أفضل في الشوط الثاني، ونجح في نيل مراده بهدف سجله نجمه الأبرز أبو تريكة في الدقيقة 54.

أبو تريكة بدأ الهجمة من على حدود منطقة الجزاء وأرسل تمريرة إلى عبد الله السعيد الذي سدد الكرة لترتطم بمدافع من أورلاندو، وتعود إلى الماجيكو الذي أسكن الكرة الشباك.

وكاد أورلاندو أن يسجل التعادل سريعا في الدقيقة 63 بعدما نجح لينوكس باسيلا في استقبال تمريرة بينية في عمق دفاعات الأهلي، ليراوغ إكرامي ولكنه سدد خارج المرمى الخالي.

وشارك أحمد شديد قناوي بدلا من وليد سليمان المصاب.

وأرسل قناوي كرة عرضية استقبلها أحمد فتحي داخل منطقة الجزاء ليمرر كرة رائعة إلى عبد الظاهر، الذي أسكن الكرة الشباك.

وطرد الحكم شريف عبد الفضيل من ملعب المباراة بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين في الدقيقة 83، ليكمل الأهلي الوقت المتبقي بعشرة لاعبين.

ولم يسفر المتبقي من المباراة عن أي جديد، لتنتهي المباراة بتتويج الأهلي.